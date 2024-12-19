中国南方航空打造“空中文化客厅”——

本报记者 孙 超

“这是我生平首次亲密接触湘绣，中国传统文化确实有别具一格的韵味与魅力！到湖南长沙后，我想去这项技艺的诞生地看看。”近日，乘坐中国南方航空CZ5380航班的外籍旅客卡洛斯由衷感叹道。

南航由浦东飞往“工程机械之都”湖南长沙的CZ5380和CZ3980航班，搭载了长沙工程机械企业中联重科邀请来的300多名外籍客户。南航创新客舱服务形式，在万米高空开展了一场别开生面的“空中湘绣艺术展”。

旅客们踏入客舱，首先看到的是机舱两侧的行李架上张贴的湘绣装饰画。飞机平飞后，乘务员为外籍旅客发放了湖南湘绣宣传手册，为旅客讲述湘绣的历史传承与艺术特点，并着重讲解了湘绣千变万化的针法、绚丽斑斓的色彩以及绣工们独具匠心的技法。乘务员还向旅客们介绍了南航湖南分公司原创的文创产品——二十四节气书签。旅客们近距离品鉴湘绣作品，为其细腻精致的绣工以及栩栩如生的呈现深深震撼。

“此次活动由南航湖南分公司与湖南省湘绣研究所联合打造，希望通过在云端的沉浸式体验，让更多外籍旅客了解中国非遗、热爱非遗，促进文化的交流互动。”中国南方航空带班乘务长李鑫介绍，不少外籍旅客表示，这是他们第一次近距离了解中国的非物质文化遗产，在飞机上看到精美的湘绣，更是一次难忘的经历。

“航班客舱往往是外籍旅客进入中国的第一站，是了解中国文化的第一个窗口。在共建‘一带一路’国家的相关航线上，我们通过客舱装饰、技艺展示等形式，展现中国非物质文化遗产的迷人风采。”南航湖南分公司客舱部经理张翔介绍，目前非遗展示已覆盖33个航班、600余人次的外籍旅客。未来，南航将进一步创新服务形式，将更多中国文化元素带进客舱，开展好各类特色文化体验活动，打造“空中文化客厅”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)