本报电（记者严瑜）近日，中日学术智库高端对话——“战后日本现代化进程及中日合作前景”国际研讨会在北京举办，来自中国社会科学院、南开大学、复旦大学、北京大学、日本国际论坛、东京大学等研究机构和高校的60余名专家学者参会。与会代表通过研讨，增进中日双方对二战后日本现代化进程的理解，探讨中日未来合作新前景。

中国社会科学院秘书长、党组成员赵志敏表示，中国式现代化是应对世界之变、时代之变、历史之变的中国方案，走出了一条通过和平发展迈向现代化的新路。中日同处东亚，两国现代化之路具有比较意义和借鉴价值。从现代化交流互鉴意义上看，中日合作前景广阔、潜力巨大。

中国社会科学院国家高端智库理事会秘书长张冠梓表示，中国式现代化与日本现代化是亚洲现代化实践的重要探索，其成功既源于对自身道路的探索，也得益于对世界先进经验的相互学习与吸收。中日两国作为东亚国家以及全球主要经济体，在推进各自国家发展及现代化进程的同时，也肩负着共同维护地区稳定、促进世界繁荣的责任。

日本国际论坛理事长渡边茧表示，日中两国之间携手合作，对于维护国际及区域内的和平、稳定与繁荣具有举足轻重的意义。展望未来，双方共同打造建设性、稳定的日中关系，需在各个领域加强沟通与协作。

中国社会科学院日本研究所所长杨伯江指出，当前，国际形势变乱交织，各国对和平稳定的渴望更强烈、对合作发展的追求更迫切。中日关系出现了稳定改善的契机。在推动实现现代化过程中，中日应进一步深化合作，增进相互理解与相互信任。

在会议专题对话环节，与会学者分别围绕“战后日本现代化的国际环境与时代背景”“日本现代化各领域成果及挑战”“日本现代化的国际比较及经验镜鉴”等议题展开讨论。

本次研讨会由中国社会科学院日本研究所、中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处、日本国际论坛共同策划。

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