人民网罗马12月18日电 （记者谢亚宏）中国驻米兰总领事馆与意中协会17日在米兰昂布罗修图书馆合作举办《中意全面战略伙伴关系20周年：过去、现在和未来》文集发布暨专题研讨会，刘侃总领事发表主旨演讲，米兰大都会代表格里戈洛、米兰市政府代表德马尔基、意中协会主席阿佐丽纳、昂布罗修图书馆馆长罗卡以及米兰华侨华人工商会会长黄国权等各界代表近百人出席。

活动现场。中国驻米兰总领事馆供图

刘侃感谢撰稿人分享对中意全面战略伙伴关系20年发展历程的体会与看法，呼吁本着互信、互利、互鉴原则，进一步深化交往合作，共促中意和全球繁荣发展。各界嘉宾围绕中意关系发展开展交流研讨，盛赞中意全面战略伙伴关系20周年丰硕成果，一致看好中意两国互利合作的广阔前景，愿继续积极投身意中友好事业。

活动现场。中国驻米兰总领事馆供图

为纪念中意建立全面战略伙伴关系20周年，驻米兰总领馆发起征文活动并组织出版该书，收集包括威尼托大区政府主席扎亚、米兰市长萨拉、意中理事基金会主席波塞利等意政、商、学、科、教、文、媒、侨等各界代表撰写的20多篇文章。会上播放了驻米兰总领馆出品的中意全面战略伙伴关系20周年专题视频。研讨会后接续举办“庆祝春节申遗成功暨中国‘福’”主题文化活动，现场播放庆祝春节申遗成功视频，设置茶艺、书法、剪纸等体验项目，吸引来宾沉浸式体验中国传统文化。

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