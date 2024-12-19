人民网布鲁塞尔12月18日电 （记者牛瑞飞）16日，第六届中比科技交流研讨会（CBSTES）在比利时举办。此次大会由旅比华人专业人士协会（ACPB）和中比科技园（CBTC）共同主办，并得到东湖高新集团和启迪科技园（比利时）的大力支持。此次研讨会的主题为“气候变化与绿色农业”，旨在探讨气候变化背景下农业可持续发展的挑战与机遇。

研讨会开幕式上，中比科技园执行总经理罗玉成致欢迎辞。他强调，气候变化带来的挑战前所未有，全球合作的必要性比以往任何时候都更加紧迫。希望此次大会能够为中比两国搭建更加紧密的交流桥梁，推动绿色农业领域的技术创新与合作。中比科技园作为中欧合作的重要桥梁，始终致力于加速技术合作，促进创新合作，为可持续发展注入活力。同时分享了湖北科创供应链平台欧洲分中心于2024年5月在比利时瓦隆大区的中比科技园（CBTC）正式揭牌成立。

中国驻比利时大使费胜潮在致辞中表示，面对日益严峻的气候变化、能源危机和生物多样性威胁等全球性挑战，绿色低碳发展已成为国际社会的共同目标，而科技创新是实现这一目标的关键驱动力。近年来，中国坚持绿色发展理念，推动绿色技术创新，不断优化能源结构，大力发展新能源，为全球可持续发展注入强劲动力。绿色农业作为可持续发展的重要领域，在保障粮食安全与生态保护方面意义重大。中国通过物联网、大数据、人工智能等技术，积极探索精准农业、生态循环农业的绿色发展模式，与比利时在绿色农业和生态技术方面有着广阔的合作空间。近年来，中比两国在健康、气候变化、生物多样性等领域的多边合作取得积极成果，为全球绿色转型树立了合作典范。本次研讨会聚焦气候变化与绿色农业，契合全球绿色转型的迫切需求，中国坚决反对逆全球化和保护主义，倡导多边主义与开放合作，愿与比利时及更多国际伙伴共同加强绿色科技创新，携手应对全球性挑战，实现互利共赢，共创绿色未来。

瓦隆大区工业和商业联合会荣誉主席、新鲁汶大学科技园前主席菲利普·巴拉斯表示，作为推动CBTC中比科技园落地比利时新鲁汶科技园的主要见证者和推动方，期待CBTC科技园能够在新形势下谋划新战略，开创新模式，实现中欧科技和创新合作的双向共赢。他说，比利时与中国在农业科技和创新领域拥有良好的合作基础与共同愿景。期待本次大会成为连接双方资源的纽带，推动双方的可持续性发展。

比利时农业专家佛朗索瓦·赛尔奈尔博士分享了气候变化对在中国、南非、比利时等地区种植马铃薯影响与未来的应对措施。他指出，作为一种适宜温带气候的作物，马铃薯对温度和水分要求较高，极端天气和气候变化已对其生长和产量造成挑战，包括高温导致块茎生长缓慢、水分不足因根系浅导致干旱敏感，以及害虫和病害扩散等问题。基于长期模型和田间试验的研究显示，尽管二氧化碳浓度升高可能在一定条件下提高产量，但高温和水资源短缺仍是限制因素。针对这些问题，他提出了短期和长期适应策略，包括轮作、多样化种植、害虫综合管理、改良灌溉系统，以及培育耐高温和抗病害的马铃薯品种，以提高水分利用效率和抵御气候变化的能力。

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