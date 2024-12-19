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《2022—2023年肯尼亚中资企业社会责任报告》正式发布

2024年12月19日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕12月18日电 （记者黄炜鑫）“携手推进现代化，共筑命运共同体”在肯中资企业社会责任报告发布会17日在肯尼亚首都内罗毕举行，《2022-2023肯尼亚中资企业社会责任报告》在会上正式发布。发布会由肯尼亚中国经济贸易协会举办，中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞周振成、肯尼亚交通部副部长达加尔出席。

发布会现场。肯中经贸协会供图

发布会现场。肯中经贸协会供图

周振成表示，在“一带一路”倡议引领下，中肯合作成果丰硕，有力促进肯尼亚经济社会发展。在肯中资企业通过捐资助学和抗灾救险等行动较好地履行社会责任，生动诠释真实亲诚理念。未来将以两国元首重要共识为引领，共同开创中肯合作美好未来。

中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞周振成致辞。肯中经贸协会供图

中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞周振成致辞。肯中经贸协会供图

达加尔高度评价中资企业所作贡献，强调肯方愿始终坚持一个中国、务实合作和互惠互利原则，将“一带一路”建设与肯尼亚“2030年远景规划”紧密结合，推动双方合作不断迈上新台阶。

肯尼亚交通部副部长达加尔致辞。肯中经贸协会供图

肯尼亚交通部副部长达加尔致辞。肯中经贸协会供图

据悉，该报告是肯中经贸协会发布的第四份社会责任报告。协会各成员单位通过多样化途径为肯尼亚本地居民提供稳定的就业与发展机会，据不完全统计，2022至2023年间，中资企业在肯尼亚雇用6万余名本地员工，本地化率超过90%；参与当地基础设施建设，支持肯尼亚经济一体化与工业振兴；促进文化交流，扩大中国文化影响力；践行绿色发展理念，通过多种举措保护环境并应对气候变化；参与社区公益活动和生态保护项目，支持公益慈善。肯中经贸协会表示，各成员单位未来将继续履行社会责任，为肯尼亚经济和社会发展贡献力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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