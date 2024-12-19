新华社北京12月18日电 以色列17日经由媒体给围绕加沙地带停火谈判的乐观情绪泼了一盆冷水，称主要障碍依旧存在，尤其是谈判中第一阶段临时停火是否导向长期停火。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）担心，以色列会在第一阶段临时停火结束后重启战事。

美国、以色列和一些阿拉伯国家官员说，谈判仍可能重蹈之前失败的覆辙。

12月16日，在加沙地带中部努赛赖特难民营，人们查看以军袭击后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

仍需时日

路透社以知情人士为消息源报道，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯前往卡塔尔首都多哈，定于18日与卡塔尔领导人会面，寻求缩小以色列与哈马斯的分歧。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比接受媒体采访时说，距离达成协议无疑近了一步，“但我们谨慎乐观”。“我们曾经到过这样的位置，但没能越过终点线。”他对美国福克斯新闻台说。

去年10月7日本轮巴以冲突爆发后，以色列与哈马斯曾于去年11月实现短暂停火并互释部分被扣押人员。此后，停火谈判举行多轮，偶有进展但最终停滞。

12月16日，人们在加沙地带中部城市代尔拜拉赫为遇难记者艾哈迈德·卢送葬。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列媒体17日援引以方消息人士报道，与哈马斯达成停火协议还需数周。三名不愿公开姓名的以方知情人士告诉瓦拉新闻网，近几周谈判的确取得进展，但以色列与哈马斯仍有重大分歧，主要是哈马斯坚持要求停火和换人协议应导向长期停火。其中一人说：“协议并非即将达成。”

另一名消息人士批评以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨等以方高级官员就停火问题发表乐观言论。后者16日告诉以色列议员，与哈马斯的停火协议“前所未有”接近达成。“这种话对谈判没有帮助，同样会误导公众，让人产生错误的希望。”

一名巴勒斯坦消息人士告诉以色列公共广播公司，关于协议即将达成的报道“夸张且过于乐观”。

12月9日，在加沙地带加沙城，流离失所的孩子们在一处临时帐篷区玩耍。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

主要障碍

一些知情人士告诉《以色列时报》，哈马斯担心，美国共和党政府明年1月上台后，会允许以色列在第一阶段停火结束后，恢复加沙地带军事行动。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文上周说，民主党政府致力于在12月底前促成停火协议。这意味着共和党政府将负责监督为期六周的第一阶段停火。一名以色列官员说，总理本雅明·内塔尼亚胡相信，唐纳德·特朗普再度入主白宫后，以色列在加沙地带恢复军事行动会比民主党执政时“有更多灵活性”。

这名以色列官员和两名阿拉伯国家外交官、一名美国知情官员说，哈马斯方面作出相同评估，因此寻求以色列保证，第一阶段停火到期后，不会重启战端。

这是12月1日在约旦河西岸北部杰宁地区的赛尔镇开展行动的以军车辆。新华社发（尼达尔·艾仕塔耶摄）

据《以色列时报》分析，停火协议的性质因而成为谈判一个主要争议点。哈马斯要求以色列长期停火并从加沙地带撤军，以色列则寻求暂时停火，获喘息之机，换得一些被扣押人员回家，然后再继续进攻，以彻底消灭哈马斯军事和行政能力。

“如果我们现在就结束战争，哈马斯会卷土重来，自我恢复并重建，然后再次袭击我们……我们不要回到这种情形。”内塔尼亚胡上周说。

停火谈判还面临一个技术性障碍。一名以色列官员说，哈马斯迄今未按照以方要求提供第一阶段停火时所释放人员名单。以色列要求哈马斯按照人道主义释放33人，即还活着的女性、老人和伤员，以方则释放数百名巴勒斯坦犯人和在押人员。但哈马斯表示凑不足33人。

这是12月7日在加沙地带中部努赛赖特难民营拍摄的遭以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

进展原因

加沙地带停火谈判近期取得显著进展的原因，在于哈马斯作出重大让步，就以色列撤军条件展现灵活性，暗示准备允许以军在第一阶段停火期间继续驻扎在加沙地带与埃及之间的“费城走廊”以及把加沙地带一切为二的“内特扎里姆走廊”。

一名阿拉伯国家官员分析称，哈马斯立场之所以变化，是因为这一抵抗组织正处于力量最弱的状态。“我们告诉他们，等得越久，条件越差。”在以色列看来，哈马斯虽在持续一年多的冲突中生存下来，但其军事基础设施已被以军有效瓦解。

按《耶路撒冷邮报》分析，中东地区和国际形势近期剧变对哈马斯非常不利。一是以军继续在加沙地带行动；二是卡塔尔在特朗普当选美国总统后调整立场，向哈马斯海外领导层空前施压；三是黎巴嫩真主党遭以色列重创，这是决定性因素。

以哈桑·纳斯鲁拉为首的真主党领导层遭定点清除后，真主党不再坚持推动加沙地带停火，黎以继而实现临时停火。随着叙利亚巴沙尔·阿萨德政府本月初被推翻，伊朗无法经由叙利亚陆路通道向真主党继续供应武器，哈马斯陷入孤军作战。

12月15日，在加沙地带中部城市代尔拜拉赫，巴勒斯坦人在被毁坏的房屋中烤制大饼。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

巴勒斯坦民族权力机构安全部队日前对约旦河西岸杰宁难民营的哈马斯和伊斯兰圣战组织（杰哈德）武装人员发起清剿，更令哈马斯腹背受敌。按美联社说法，巴民族权力机构试图证明自身能够控制约旦河西岸，继而期待重新控制加沙地带。

以色列认定哈马斯等巴勒斯坦武装派别去年10月7日偷袭时挟持251人到加沙地带。去年11月临时停火期间，巴方释放105人，在此之前释放4人。以军后来通过武力解救出8人，并找到38人的尸体，其中包括3名逃跑后遭以军误杀的被扣押人员。

以方相信，目前以方仍有96人被扣在加沙地带，其中34人已经死亡。另外，哈马斯手中还扣押2014年、2015年进入加沙地带的两名以色列平民，以及2014年在巴以冲突中被打死的以色列国防军士兵的尸骸。

如果第一阶段停火得以实现，双方在此期间将就第二、第三阶段停火条件举行谈判，包括巴方在后两个阶段交还其余被扣押人员和死者尸体。（胡若愚）

(责编：艾雯、徐祥丽)