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综合消息丨韩国检方移交尹锡悦涉嫌内乱案　总统警卫处拒绝扣押搜查

2024年12月19日08:44 | 来源：新华网
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新华社首尔12月18日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国检察机关18日向高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）移交调查总统尹锡悦涉嫌内乱罪的案件。总统警卫处当天向联合调查机构“共同调查本部”通报，不同意对服务器进行扣押搜查。

据韩国媒体报道，韩国大检察厅18日表示，经与公调处协商后，检方决定同意其提出的要求，将涉及嫌疑人尹锡悦和前行政安全部长官李祥敏的案件移交公调处。同时，公调处撤回对其他相关嫌疑人的案件移交申请。

由韩国警察厅、公调处和国防部联合设立的“共同调查本部”18日说，总统警卫处以涉军事机密、公务等理由，表示“无法协助针对有关服务器的扣押搜查”。此前，“共同调查本部”17日试图对位于首尔龙山总统府内的警卫处的服务器执行扣押搜查，但未能成功。

此外，对于“共同调查本部”16日发出的“要求18日到案接受调查”的传唤通知，尹锡悦方面未予回应。“共同调查本部”表示，正在考虑再次传唤尹锡悦。

另据报道，韩国宪法法院18日表示，已通过电子邮件及邮局寄送方式，要求尹锡悦在24日前提交有关“12·3紧急戒严事态”的国务会议记录和戒严发布令等资料，但相关通知文件“是否送达仍为未知数”。宪法法院还说，总统弹劾案的听证会、辩论和宣判日期将对外公开，公众和媒体均可旁听，但不会进行直播。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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