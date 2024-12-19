新华社北京12月18日电 题：对话交流增强互信 合作共赢造福世界——多国人士谈中美正确相处之道

新华社记者

习近平主席在秘鲁利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间应约同美国总统拜登举行会晤。两国元首围绕中美关系和国际地区问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。此前，习近平主席向美国当选总统特朗普致贺电时指出，希望双方秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一条新时期中美正确相处之道，造福两国，惠及世界。

多国人士表示，习近平主席在中美元首利马会晤中就发展中美关系作出的重要论述，以及在致特朗普贺电中强调的中美正确相处之道，为两国关系未来发展指明方向。中美交流合作不仅有利于两国和两国人民，也对促进世界和平、稳定和繁荣具有深远意义。

中美对话沟通意义重大

习近平主席在与美方对话沟通中“为中美关系的未来发展及良性互动勾勒出了清晰蓝图”。阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托说。

朱斯托认为，中美领导人就双边关系及全球性议题展开对话与探讨，“这本身就是一件大事”。中美关系远超一般双边关系的范畴，中美之间保持密切的对话与互动，特别是在全球热点议题上协作，对于破解难题、推动世界和平与发展具有积极作用。

美国前副国务卿、基辛格协会前副会长罗伯特·霍马茨呼吁美中在教育、旅游和文化等领域加强交流，逐渐重建互信。在霍马茨看来，如果美中两国在气候、医疗、教育、贸易投资等领域进行合作，世界将会更好；如果双方走向对抗，世界将会变得更糟。

美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯指出，越是在美中关系困难的时候，越要有勇气推动两国合作，美中建设性、富有成效的关系也将给美国人民带来实实在在的福祉。

“中美关系稳定发展非常重要。”柬埔寨皇家科学院政策分析师森桑说，中国是推动全球和平与繁荣的重要力量，美国应将中国和平发展视为扩大互利合作、实现更多共赢的新机遇。

期待中美合作共赢造福世界

马耳他前外交部长埃瓦里斯特·巴尔托洛期待中美和平共处并深化合作，因为这样“不仅将有力推动中美各自的发展进程，还将为全球的稳定与繁荣注入强大动力”。

“中美之间完全可以进行合作，在互不伤害的前提下开展良性竞争。”巴尔托洛说，世界有足够的空间让两国共同发展。

“稳定的中美关系是世界和平与稳定的基石，无论是应对气候变化、粮食危机，还是全球公共卫生问题，中美合作都将发挥不可替代的作用。”卢旺达经济分析师斯特拉顿·哈比亚利马纳说，中美合作能够激发全球范围内的合作热情，促进伙伴关系的建立，构建一个更加稳固、繁荣的世界未来。

哈比亚利马纳表示，站在新的起点上，中美应深化沟通、加强协作，共同提升全球治理水平，携手应对全球性挑战。在人工智能、新能源等前沿领域，中美应携手为全球创新树立典范，引领未来发展。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，中美两国理应成为驱动世界和平、稳定与繁荣的重要力量。“中美关系的走向受全球瞩目，因为中美关系直接关联并影响着世界各国的共同福祉与利益。”

高度评价中国展现大国责任担当

多国专家学者对中国在复杂形势下处理中美关系时所展现的智慧和担当给予高度评价。埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德认为，中国一直坚守原则立场，在处理同美方的分歧时务实、理性、耐心，以负责任大国姿态从容应对中美关系遇到的各种困难和挑战。

萨阿德说，作为世界上最重要的双边关系之一，中美关系稳定发展关乎两国人民福祉，也关乎人类前途命运。中方在妥善处理中美分歧时采取负责任立场，反映了中方在中美关系上实事求是、知行合一。

塞尔维亚国际政治经济研究所国际关系研究员亚历山大·米蒂奇表示，当中美关系遇到困难和挑战时，中方始终保持理性和冷静，彰显中国作为负责任大国的风范。

“中方着重强调构建与美国之间稳定、健康且可持续关系的战略目标。”米蒂奇说，这一立场不仅彰显了中国的远见卓识，更展现出中国的胸怀气度。

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