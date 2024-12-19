新华社北京12月18日电 题：为世界经济注入更多动力和确定性——海外人士看好中国经济持续向好势头

新华社记者杜静

2024年收官在即。这一年，世界经济增长乏力，经济全球化和多边主义受到阻碍和挑战，不确定性进一步上升。这一年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，为世界经济复苏增长注入更多动力和确定性。

“实施更加积极有为的宏观政策”“全方位扩大国内需求”“以科技创新引领新质生产力发展”……透过刚刚闭幕的中央经济工作会议，国际社会看到中国经济高质量发展的路径愈加明晰，期待中国继续以创新发展为世界提供新的机遇。

稳中有进 为世界“提供确定性”

“稳”，是今年中国经济运行的重要特征。

前三季度中国经济增长4.8%，同主要经济体相比增速位居前列，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。特别是9月以来，随着存量政策和增量政策组合效应逐步释放，国民经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化进一步增多。

与此同时，一个个“首次”振奋人心，彰显中国经济韧性与活力：全年粮食总产量首次迈上1.4万亿斤新台阶；新能源汽车年产量首次突破1000万辆；快递年业务量首次突破1500亿件；全国铁路年度旅客发送量首次突破40亿人次大关……

经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳表示，中国前三季度经济增速快于经合组织经济体和二十国集团平均水平。从中期来看，中国仍是全球经济增长的最大贡献者。

巴西瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略认为，2024年中国经济展现出抵御全球逆风的韧性，在改革和创新政策推动下保持增长，经济运行的总体轨迹保持积极势头。

在德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼看来，中国经济在复杂的国际形势下展现出强劲韧性和活力。内需的持续恢复和政策的精准发力有效稳定了经济基本面，全年经济增速保持在合理区间。

从首次提出实施更加积极的财政政策，到十四年来首次转向适度宽松的货币政策，再到提出全方位扩大国内需求……会议部署的一系列变化被国际观察人士敏锐捕捉。美国金瑞基金公司首席投资官布伦丹·埃亨表示，这些积极举措将提振市场信心、促进经济增长。

“中央经济工作会议也对全球经济有着深远影响。”肯尼亚经济学家詹姆斯·希克瓦蒂认为，会议提出的相关政策反映了长期战略规划，有助于推动中国经济长期向好。在当前地缘冲突加剧、主要经济体政策不确定性上升的背景下，中国经济稳中有进的局面为全球经济稳定发展提供了重要支撑。

中国高质量发展为世界“注入新动力”

中国经济在保持量的合理增长前提下，经济发展的结构在优化，质量在提升，高质量发展稳中有进的大趋势没有变。

重庆渝北区，长安汽车数智工厂焊接车间内，近500台工业机器人正在忙碌，焊接精度较传统人工作业大幅提升。

新疆于田县，环绕塔克拉玛干沙漠边缘全长3046公里的绿色阻沙防护带近日实现全面锁边“合龙”。一条绿色屏障蜿蜒成链，锁住肆虐千百年的流沙。

一幅幅创新涌动、绿能澎湃的图景中，中国经济“进”的趋势持续显现。翻看过去一年的“成绩单”，中国经济稳中有进、以“质”致远的轨迹愈加清晰：前三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长11.3%；前三季度非化石能源消费量占能源消费总量比重同比提高2.6个百分点，经济发展的“含绿量”不断提升；2024年中国在全球的创新力排名跃升至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一……

“坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”“统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，因地制宜发展新质生产力”“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”“协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型”……中央经济工作会议为中国经济高质量发展把舵定向。

沙特阿拉伯商业智能集团首席执行官埃萨姆·朱拜西认为，中国高技术制造业的发展令人印象深刻，表明中国正向创新驱动的产业结构转型。中国致力于绿色发展，不仅提升了自身竞争力，还为全球应对气候变化作出重要贡献。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领衔研究员特列什·马马哈托夫表示，中国经济增长更加体现在质量上。加快发展“绿色经济”是中国经济结构性改革的重要方面。从电动汽车的生产与使用，到绿色技术的出口，中国已成为全球绿色发展的引领者。

在阿根廷经济学家哈维尔·阿德尔方看来，中国提出“以科技创新引领新质生产力发展”等政策将进一步推动工业现代化和技术创新。同时，这些政策与绿色发展目标相结合，确保了经济发展具有长期可持续性。

日本亚洲成长研究所所长戴二彪说，中国近期一系列政策是基于对当前中国经济形势的客观、理智判断，将对经济高质量发展产生积极引导作用。

以高水平开放为世界“带来新机遇”

卢旺达首都基加利，一片片辣椒田格外引人注目。12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，让当地辣椒种植户看到了拓展中国市场的希望。

今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》等国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放……一项项扩大开放的务实举措中，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的趋势更加清晰。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，这些举措向国际社会传递了积极信号——中国在复杂多变的世界政治经济形势下依然坚持推进高水平对外开放, 以高质量发展同世界分享机遇。

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴街头，中国企业生产的电动小巴颇受当地人欢迎。与同级别传统燃油车相比，电动汽车噪音更小，性价比更高，还可以减少空气污染。

“中国是全球电动汽车领域的引领者，可以帮助埃塞俄比亚实现电动化转型目标。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯期待该国通过加强对华合作，更快走上绿色发展之路。

“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放”“积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易”“推动高质量共建‘一带一路’走深走实”……中央经济工作会议再次宣告中国扩大开放的决心，也进一步坚定了跨国企业深耕中国市场的信心。

国际知名药企赛诺菲宣布将投资约10亿欧元在北京新建胰岛素生产基地，创造该公司在华最大单笔投资纪录；宝马集团增资200亿元人民币，用于沈阳工厂的规模升级和技术创新……越来越多的跨国企业持续对华增资扩产，用实际行动为中国经济投下“信任票”。

“中国在全球经济中扮演着十分重要的角色。我深信，一个更加繁荣的中国将为全球经济注入稳定性，一个更加开放的中国将惠及世界。”比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特说。

(责编：艾雯、徐祥丽)