新华社莫斯科12月18日电（记者包诺敏）俄罗斯侦查委员会18日证实，涉嫌杀害俄武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫中将的犯罪嫌疑人已被拘捕。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日说，俄将坚决打击恐怖主义，并全力打击“幕后黑手”。

据俄侦查委员会官网发布的消息，嫌疑人是一名乌兹别克斯坦籍男子，1995年出生，目前已被俄方控制。嫌疑人在审问中承认，他由乌克兰情报部门招募，并被指示前往莫斯科执行此次任务。他收到一个高威力的简易爆炸装置，并将其安置在一辆电动滑板车上，停放在基里洛夫住所附近。

为实时监控基里洛夫住所附近的动向，嫌疑人租用了一辆汽车并在车内安装了摄像头，将拍摄到的画面实时传输给恐怖袭击的策划组织者。确认基里洛夫走出其所住居民楼单元门后，嫌疑人通过遥控方式引爆了简易爆炸装置。

据俄罗斯媒体报道，嫌疑人得到了10万美元以及去欧盟生活的承诺。据俄罗斯内务部消息，嫌疑人目前被关押在莫斯科附近的一个村庄。

据俄新社18日援引乌兹别克斯坦内务部的消息报道，乌方目前不掌握有关在莫斯科参与恐怖袭击的乌兹别克斯坦公民信息。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日向记者表示，俄总统普京对基里洛夫遇刺身亡表示深切哀悼。俄特勤部门和执法机构正就这一事件展开调查。目前“这一恐怖行为的幕后主谋及组织者已浮出水面，我们正全力打击这些幕后黑手。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在18日的新闻发布会上说，俄方“明确知晓”此次恐怖袭击的动机、目标及根源。

扎哈罗娃指出，西方国家在国际组织平台上再次提出化学武器议题，并炒作所谓叙利亚政权使用化学武器的指控。事实上，正是基里洛夫中将多年来有效遏制了西方的虚假宣传。

俄罗斯侦查委员会17日在社交媒体上发布消息说，基里洛夫当日在莫斯科一栋居民楼爆炸中身亡。消息说，爆炸是由安放在滑板车上的爆炸物引发的，基里洛夫的一名助手也在爆炸中身亡。

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