新华社巴黎12月18日电（记者乔本孝）法国最高法院18日裁定，前总统萨科齐腐败和以权谋私案上诉失败，维持对他3年有期徒刑，其中包括1年实刑的判决。

据法国媒体报道，萨科齐实刑期间要戴电子镣铐，但无需入狱服刑。居家监禁期间，萨科齐在法律允许范围内仍有一定外出自由。

最高法院宣判后，萨科齐在社交媒体上发文表示清白，并说将向欧洲人权法院申诉。据法媒报道，这一申诉不影响判决的执行。萨科齐的代理律师则对媒体表示，萨科齐将服从判决。

萨科齐2007年至2012年担任法国总统。2013年3月，萨科齐被指控涉嫌在2007年竞选总统时从欧莱雅集团女继承人利利亚纳·贝当古获取大量现金。2013年10月，法院裁定撤销指控。但进一步的调查显示，萨科齐的律师曾与时任高级法官阿齐贝尔多次谈及贝当古案。检方从对话录音证据中推断，萨科齐方面承诺帮助阿齐贝尔获得晋升，条件是后者提供贝当古案的“内幕消息”。2021年3月，巴黎轻罪法院判处萨科齐3年监禁，其中2年缓刑、1年实刑。萨科齐上诉后，巴黎上诉法院2023年5月裁定维持原判。萨科齐随后向最高法院提出上诉。

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