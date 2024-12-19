新华社地拉那12月18日电（记者崇大海）由阿尔巴尼亚莎草纸书屋出版的阿尔巴尼亚文版《论语》18日在地拉那大学孔子学院举行发布会。

负责翻译工作的莎草纸书屋执行总监科莱卡介绍说，阿尔巴尼亚文版《论语》历时3年完成，其间得到中国同行的大力帮助，对该书多个地方进行校正，以保证阿文版《论语》更好地保留原意。莎草纸书屋已陆续翻译出版了包括哲学、文学、经济类在内的多部中国书籍，在阿取得很好的传播效果，读者反响良好。

阿中文化交流协会会长、汉学家斯巴修在发布会上介绍说，目前阿方已经翻译出版了阿文版《道德经》《孙子兵法》，加上此次出版的《论语》，将中国古代哲学思想展现给阿尔巴尼亚人民。他说：“据我所知，一些大学教授已准备将此书推荐给哲学系的学生作为教材或辅导材料。”

地拉那大学孔院中方院长郑保国介绍说，阿文版《论语》在地拉那大学孔院发布具有特别意义。孔院将以此为契机，组织学生在“读书会”上阅读并讨论《论语》，进一步提升学生对中华传统文化的深入理解。

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