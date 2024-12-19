新华社纽约12月18日电（记者夏林）据美国《华盛顿邮报》18日报道，今年以来美国共有超过3.1万名儿童受到校园枪击事件影响。

报道说，根据该报统计，今年美国共有13人死于校园枪击事件，另有50人中枪受伤，校园枪击事件波及21个州及哥伦比亚特区。

报道说，自1999年该报开始统计校园枪击事件以来，美国共发生426起此类事件，共造成215名学生和教职员工死亡，另有大约500人中枪受伤。在这些校园枪击事件中，所有可被明确追溯的涉案枪支86%来自朋友、亲戚或父母的家中。超过一半的校园枪击事件肇事者为儿童，如果这些儿童无处获取枪支，那么这些枪击事件都不太可能发生。

报道还说，美国政府没有关于校园枪击事件的官方统计，《华盛顿邮报》多年以来都在自行统计校园枪击事件。

美国威斯康辛州麦迪逊市本月16日发生校园枪击事件，造成1名学生和1名教师死亡、6人受伤。枪手是一名15岁在校女生，也当场死亡。此事件再度引发美国社会对校园枪击事件的高度关注。

(责编：杨光宇、胡永秋)