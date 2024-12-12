中企援建的纽埃环岛公路升级项目直接惠及当地3/4人口

本报记者 陈效卫

一辆客货两用车行驶在完成升级改造后的纽埃环岛公路上。

本报记者 陈效卫摄

南太平洋岛国纽埃面积约260平方公里，常住人口仅1600多人，交通基础设施相对落后。多年来，纽埃环岛公路因年久失修，路面损毁严重，给当地民众生产生活造成很大不便。不久前，由中国中铁一局集团有限公司援建的纽埃环岛公路升级项目在纽埃首都阿洛菲竣工移交。纽埃财政和基础设施部部长克罗斯利·塔图伊表示，环岛公路改造升级后变得平坦、便捷、安全，契合当地经济社会发展需求。

罗斯玛丽·塔拉吉开校车已有31年，她对环岛公路升级前后的反差感受尤为明显。“之前道路坑坑洼洼，校车轮胎几乎每周都有被扎的情况。为避免颠簸，校车还经常拐弯绕道。升级改造后，道路平整、宽敞，车速提高了，行车也更安全了。”塔拉吉说。

纽埃唯一一所小学校长卡罗尔·爱德华兹告诉记者，以前糟糕的路况导致不少学生上课迟到。道路升级后，学生和老师们到学校的通学、通勤更加便利，“中企为纽埃铺就一条幸福路”。

据了解，中国援纽埃环岛公路升级项目于2023年4月开工建设，主要工程为环岛路主线和内部连接线道路的路面修复升级，总长为46.1公里。项目还在环岛路部分路段增设交通安全设施，建设了多个停车场、2.7公里人行道，施划了4.63公里标线以及安装太阳能路灯等。根据纽埃政府提供的数据，该项目辐射了纽埃政府办公区域、商业区、学校、机场、酒店等主要功能区，覆盖了纽埃14个村中的10个，直接惠及3/4人口。

纽埃医院院长密涅瓦·伊卡玛告诉记者，以前医院的停车场晴天经常尘土飞扬，雨天泥泞不堪。“中企帮我们修建了新的停车场，为医护人员和患者提供极大便利。”

记者在纽埃采访时了解到，中企建设人员在纳姆库鲁村这个只有5个人的最小村庄修建升级道路时，当地村民不时主动送来饭、水和水果以表示感激之情。竣工后，纳姆库鲁村村民高度肯定中方建设团队的辛勤付出，并在村口升起了五星红旗。部分中企人员离开纽埃时，许多村民又到机场挥舞着五星红旗送行。

道路升级只是中纽建交17年来中国援助纽埃发展的一个缩影。纽埃广播公司总裁兼总编辑特雷弗·泰基亚告诉记者，早在2004年纽埃遭受严重热带气旋“赫塔”袭击时，中国就及时伸出援手。2005年，中国为纽埃提供了广播和电视发射机及天线、通信铁塔等设备和技术，并在此后每隔两三年派专家前来提供技术支持。纽埃电视台已由原来的1个频道扩展到12个频道，包括4个高清频道和8个标清频道。电视台近期还将引进中国风光、美食等纪录片，增进纽埃人民对中国的了解。

纽埃议长希玛·道格拉斯表示：“中国是纽埃的真诚朋友和可靠伙伴。中国对纽埃的援助是大国帮助小国的典范。”

（本报纽埃阿洛菲电）

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 14 版）

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