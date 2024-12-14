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继续探寻新时期中美两国正确相处之道

——习近平主席向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信为推动中美关系发展凝聚共识

本报记者 李志伟 张朋辉
2024年12月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中美关系是世界上最重要的双边关系之一，既关乎两国人民切身利益，也关乎人类前途命运。”12月11日，国家主席习近平向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信。习近平主席指出，中方愿同美方保持沟通，拓展合作，管控分歧，继续探寻新时期两国正确相处之道，实现中美两国在这个星球上长期和平共存，造福两国，惠及世界。接受本报记者采访的美国各界人士表示，习近平主席的贺信强调了沟通与合作的重要性，传递了发展两国关系、拓展合作空间、妥善处理分歧的积极信号。两国应共同努力，推动双边关系稳定、健康、可持续发展。

　　摒弃零和思维

　　开展互利合作

　　习近平主席指出，中美合则两利，斗则俱伤，应该选择对话而不是对抗，开展互利合作而不是零和博弈。

　　美国联邦快递首席执行官、美中贸易全国委员会董事会主席芮思博表示，美中关系是世界最重要的双边关系之一。深化两国间商业联系与合作，对促进全球互联互通、推动可持续发展至关重要。未来，我们将继续努力，为推动美中关系向前发展贡献力量。

　　“美国和中国都是世界主要经济体，也是联合国安理会常任理事国，两国关系的重要性不言而喻。”美国丹佛大学国际关系学院教授兼美中合作中心主任赵穗生表示，当今世界面临诸多重大挑战，需要美中两国加强协调，发挥领导作用。美中关系的发展对世界和平与安全、繁荣与稳定十分重要。“世界希望看到美中关系稳定、健康、可持续发展。”

　　美国新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德表示，习近平主席的贺信强调了沟通与合作的重要性，传递了发展美中关系、拓展合作空间、妥善处理分歧的积极信号。一个稳定的美中关系有利于进一步增进两国人民福祉，促进世界和平与发展。

　　美国国际问题专家劳伦斯·弗里曼认为，美中合作空间巨大，处理两国关系要摒弃冷战思维和零和思维。携手合作符合两国共同利益。美中可以和平共存，可以成为促进全球发展的合作伙伴。期待美中拓展互利合作，共同造福世界。

　　妥善处理分歧

　　做大合作蛋糕

　　习近平主席强调，中美经贸关系是两国关系的重要组成部分。两国利益深度融合，合作空间无限广阔。双方应该通过平等协商妥善处理分歧，发挥互补优势做大合作蛋糕，让各自的成功成为彼此的机遇而非挑战，让双方的发展成为彼此的助力而非阻力。

　　美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴的主题是“处理好2025年及未来的美中关系”。美中贸易全国委员会致力于推动美中关系发展和两国经贸合作。未来，我们将继续推动贸易合作，助力两国关系发展。

　　弗里曼表示，中国有着悠久的文明和友好的人民，中国社会拥有丰富创造力，中国发展蕴含着巨大机遇。“美中两国拥有众多共同利益，双方应妥善处理分歧，进一步拓展合作空间。”

　　赵穗生表示，美中两国经贸关系紧密，利益深度融合，合作潜力巨大。发展互惠互利的经贸关系，关键是要客观评估当前双方面临的机遇与挑战，采取务实应对措施，通过平等协商妥善处理分歧。美方应客观、平和、理性看待中国发展，不能搞“脱钩断链”，不要做伤害对方和自身的事情。

　　“中国是康宁最重要的战略市场之一。”美国康宁公司高级副总裁张铮表示，公司业务涵盖光通信、显示科技等领域，中国在相关领域具备领先制造工艺和产业发展潜力。公司将继续扎根中国市场，把更多前沿技术带到中国，助力两国交流与合作。

　　推动开放合作

　　实现互利共赢

　　习近平主席指出，中国将始终坚持对外开放基本国策，为包括美国企业在内的各国企业持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，不断促进贸易投资自由化便利化，以中国式现代化新成就为世界提供新机遇。希望美中贸易全国委员会和各界朋友继续关心支持中美关系，积极参与中国式现代化建设，共同谱写开放合作、互利共赢的新篇章，为推动中美关系稳定、健康、可持续发展作出新的贡献。

　　赵穗生表示，中国拥有广阔的市场，中国经济长期向好的趋势不会改变，这将继续为包括美国在内的世界各国提供巨大机遇。有数据显示，7万多家在华美企年销售总额超过6000亿美元。“有远见的美国企业家会进行长远规划，充分利用中国市场机遇实现自身发展，为两国经贸合作贡献力量。”

　　在弗里曼看来，当今世界面临诸多挑战，美中两国加强合作、协调行动对破解发展与安全难题、完善全球治理至关重要。美中继续探寻新时期两国正确相处之道，探索大国协调和合作模式，将对世界产生积极影响。

　　哈蒙德表示，当前，国际体系正在发生深刻调整，全球治理体系正在发生深刻变革。美中加强沟通，以和平、对话、合作的方式处理两国存在的分歧，不断拓展合作空间，携手应对气候变化、公共卫生安全、发展不平衡等全球性问题，有助于推动美中关系稳定、健康、可持续发展，也有助于世界和平与稳定。

　　（本报记者李墨参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月14日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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