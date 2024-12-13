人民网伦敦12月12日电（徐量）中英高校圆桌会暨“欧洲翻番”倡议英国站于12月12日在伦敦举行启动仪式。中国教育部副部长吴岩、中国驻英国大使郑泽光、英国教育部国务大臣史密斯、英国玛丽女王大学校长科林·贝利等一百多位中英代表出席。

左起：北京大学校长龚旗煌、英国教育部国务大臣史密斯、中国教育部副部长吴岩、中国驻英国大使郑泽光、、英国玛丽女王大学校长科林·贝利大臣。杨浩鹏摄

吴岩在致辞中表示，在“欧洲翻番”倡议下，中英两国高校展开积极讨论，尤其是在一个充满不确定性的世界中，如何以更开放包容的心态促进青年学生交流互鉴，勇担高等教育未来的使命，促进文明和科学的传承与创新。英国是中国最重要的教育合作伙伴之一，为落实好"欧洲翻番"重要倡议，中方专门设立了青年学者学习项目——YES，整合中国各地各校的优质资源，为欧洲青少年赴华交流提供高质量的平台和渠道。吴岩也对两国青少年的交流送上美好祝愿。他表示期待中英两国青少年可以珍惜宝贵的时机，不负时光、不负韶华、学习知识、增长见闻、广交朋友，为中英两国以及欧亚大陆的美好未来贡献蓬勃的中坚力量。

中国教育部副部长吴岩致辞。杨浩鹏摄

郑泽光在致辞中指出，中英两国在教育领域，各具特色，各有所长，加强两国教育交流与合作符合双方共同利益，也是两国人民的共同期待。此次中英高校圆桌会和“欧洲翻番”倡议就是双方落实两国领导人重要共识的具体行动。两国高校是中英教育合作的重要贡献者。近五年来，两国学者合著论文引用影响力高于世界平均水平两倍的比例为24.8%。双方在合作中还培养了许多人才，他们不仅是推动经济科技文化发展的有生力量，更是联通中英友好的桥梁纽带。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

郑泽光还以自己近40年前来英国留学经历为例，“当年在英国留学生只有200余人，如今已经升至约20万。每年到中国进行长短期学习交流的英国学生也增加到约1.2万人。”青年的友好是中英关系的未来所在，欢迎更多英国学生赴华留学游学。“欧洲翻番”倡议在英国启动实施，必将创造更多的机会，促进中英青年友好交流。中国驻英国使馆会继续支持中英青年加强交往、互学互鉴。

英国教育部国务大臣史密斯表示，中英两国高校在包括公共卫生、人工智能、科技等领域的交流和研究合作有具有积极的互鉴意义，也符合两国利益。学术交流带来的人文交往同样至关重要。中国作为受欢迎的学习目的国，吸引英国青年学生前往。通过参与“欧洲翻番”项目，两国学子都能更好地了解对方的文化，保持长久的友谊。英方会继续支持国际学术机构的互动，为中英年轻学子提供更多的机会，帮助他们提升有关技能、提高自信，拥有成功的未来。

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