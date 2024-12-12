环球网记者 徐思涵 杜京翰

由中国公共外交协会与环球网联合主办的2024“走读中国”国际媒体交流项目日前在浙江省举行。来自中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国的10余名记者先后走访浙江省湖州市、杭州市和宁波市，体验中国绿色发展、科技创新等领域成就，感受中国式现代化的浙江实践，见证中国高质量发展的时代图景。

在湖州市安吉县，徜徉于茶山竹林间，品尝安吉白茶，体会人与自然和谐共生之美；在杭州市千岛湖风景区，赏湖区壮丽景色，与野生动物不期而遇……在浙江省多地，文旅与生态的融合发展活力十足，展现“绿水青山就是金山银山”理念的实践成果。

来自哈萨克斯坦纳扎尔传媒网的记者加济扎·乌扎克在报道中写道：“在千岛湖，我能深切体会到人与自然和谐共生。这得益于中国人民保护生态的努力。”

走进位于宁波市的中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，记者们了解到餐余废油经过一系列炼制转化为生物航空煤油，可有效减少二氧化碳排放。企业园区内还有一座白鹭繁殖栖息的生态园，工业文明和生态文明和谐发展的画面让记者们赞叹不已。来自塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社的摄像记者乌斯蒙·阿卜杜恰洪洛夫用相机记录下工厂景象，他说：“这家企业为航空业提供了绿色燃料，还有效减少了城市垃圾和环境污染。尤其是白鹭在工业园区栖息的场景令人震撼。工业与生态的结合展现了可持续发展的未来，我对中国在推动绿色转型、生态保护方面的努力有了更深刻的认识。”俄罗斯欧亚国际传媒集团记者伊万·沙普金表示：“中国在推动全球生态文明建设方面发挥了重要作用，我将撰写报道让更多人关注并借鉴这样的实践。”

“这项技术是否已经全球化应用？”“成本和收益情况如何？”……宁波大学海洋学院研发的盐碱地水产养殖技术引起外国记者的浓厚兴趣。据介绍，该技术突破了传统农业限制，将盐碱地转化为适宜养殖的良田，已应用于9个省份30多个县（市、区）。今年秋季，新疆塔克拉玛干沙漠边缘养殖的青蟹喜获丰收就是其中一个案例。“乌兹别克斯坦24”国家电视频道副主编哈米德霍扎耶夫·阿萨莫维奇感慨道：“我从来没想过沙漠里也能养殖。这项技术不仅改善了土壤环境，还为当地产业提供了新的发展空间。中国技术融合了生态效益、经济效益，值得称赞！”

此行期间，记者团还走进宁波舟山港了解港口数字化运营成效，欣赏舞蹈诗剧《只此青绿》选段，探访宁波市天一阁博物院等。

中国公共外交协会副会长王东华表示，外国记者在浙江的所见所闻是中国生态文明治理和绿色转型的缩影。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，也是走和平发展道路的现代化。希望外国记者发挥媒体优势，客观全面介绍中国，为巩固中外人民友好、扩大互利合作贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)