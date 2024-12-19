新华社华盛顿12月18日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会18日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%至4.50%之间，并预计2025年降息幅度或收窄至50个基点。

这是美联储今年9月以来连续第三次降息。美联储在当天发表的声明中说，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，劳动力市场紧张状况普遍有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通胀率朝着2%的长期目标取得进展，但“仍然有些高”。

声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态，但美国经济前景仍不确定。在评估适当的货币政策立场时，美联储决策机构联邦公开市场委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。

美联储当天还发布最新一期经济前景预期，预测今明两年美国经济将分别增长2.5%和2.1%，与9月预测相比分别上调0.5个百分点和0.1个百分点。今明两年失业率预计分别为4.2%和4.3%，较此前预测有所下调。以个人消费支出价格指数衡量的通胀率预测分别为2.4%和2.5%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率分别为2.8%和2.5%，均超过2%的长期通胀目标。

根据经济前景预期，19名联邦公开市场委员会成员中有10人认为，至2025年底联邦基金利率目标区间将降至3.75%到4%之间。以每次降息25个基点为计算，美联储明年或仅降息两次，与今年9月预计的四次降息有较大程度放缓。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，截至目前联邦基金利率已从峰值下调一个百分点，货币政策立场已经“明显减少了限制性”。因此，在考虑进一步调整政策利率时，美联储“可以更加谨慎”。由于通胀风险和不确定性很高，联邦公开市场委员会预计来年放慢进一步调整政策利率的步伐“是合适的”，“与更为坚挺的通胀预期相符”。

今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。

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