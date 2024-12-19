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报告：中企在肯尼亚员工本地化率超90%

2024年12月19日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社内罗毕12月17日电 （记者许嘉桐）肯尼亚中国经济贸易协会17日在肯尼亚首都内罗毕发布的中资企业社会责任报告显示，2022年至2023年间，中企在肯尼亚雇用6万余名本地员工，本地化率超过90%，在促进当地就业等方面作出积极贡献。

　　《2022—2023肯尼亚中资企业社会责任报告》指出，蒙内铁路及非洲职业技能挑战赛等项目为当地居民创造了大量就业机会。同时，中企积极参与肯尼亚基础设施建设，承建内罗毕高速公路、加里萨光伏电站等多个重大项目，助力当地经济社会发展。

　　肯尼亚交通部副部长穆罕默德·达加尔等官员出席报告发布会并致辞。他们对肯中经贸协会为肯尼亚发展作出的贡献给予高度评价，并对未来合作充满期待。

　　中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞周振成在发布会上表示，中资企业持续推动共建“一带一路”倡议同肯尼亚“2030年远景规划”深度对接，成为推动中肯关系发展的重要力量。

　　肯中经贸协会由在肯中资企业组成。该协会表示，中企将继续发挥桥梁和纽带作用，推动两国在经贸、文化、教育等领域的交流与合作。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月19日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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