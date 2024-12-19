欧盟中国商会联合发布年度旗舰报告呼吁——

本报记者 刘 刚 牛瑞飞

欧盟中国商会与全球管理咨询公司罗兰贝格日前在比利时首都布鲁塞尔共同发布2024至2025年度欧盟中国商会旗舰报告。报告指出，中企对中欧中长期经贸前景保持乐观，中欧在绿色领域合作具有广阔发展空间。多数受访企业认为，中欧合作有助于欧盟加快数字化转型、发展人工智能等前沿应用，形成更紧密的产业链互补关系。

这份报告历时4个月完成，共对约200家在欧中企和机构开展问卷调查和深度访谈，涵盖汽车、能源、金融、制造业、高科技等领域。报告显示，在欧中企总体反馈经营平稳，对在欧洲市场的长足发展保持信心。其中，约75%的受访企业表示2023年经营状况持平或向好，50%的受访企业表示在欧盟的营收规模有所增加，44%的受访企业表示2023年的利润有所增加。约四成受访企业反馈2024年对欧盟市场的投入增加，43%的受访企业则与2023年基本持平。66%的受访企业表示，今后1至3年，欧盟市场在其企业内部的战略地位将进一步提升。

报告精选了中银欧洲助力绿色金融创新、华为推动欧洲当地可持续发展、中远海运比雷埃夫斯港高效运营、三峡欧洲公司持续专注新能源领域投资和中国联通欧洲公司数智服务等优秀案例，集中展示了在欧中企践行“在欧洲，为欧洲”理念，为欧盟持续带来营收和就业机会，促进欧洲低碳、数字和可持续发展转型的有益实践。

报告同时指出，逆全球化和保护主义一定程度上阻碍着中欧经贸合作。78%的受访企业认为欧盟当前营商环境“不确定性增加”。与来自欧盟国家和其他国家的外商相比，一些受访企业表示面临公共采购壁垒、市场准入竞争参与壁垒、获补贴和激励的可能性较低、办事流程和审批时间较长、与政府沟通渠道较少等挑战。

中国和欧盟互为第二大贸易伙伴。根据中国海关总署统计，今年前11个月，中国与欧盟贸易总值为5.09万亿元，增长1.3%，占中国外贸总值的12.8%。其中，中国对欧盟出口3.34万亿元，增长3.8%。欧盟中国商会会长刘坚东表示，欧盟市场对中企而言非常重要，中企在德国、匈牙利、西班牙等地设立大量研发设计和数据中心及生产基地，在为欧盟贡献税收、投资和就业的同时，还为欧盟产业升级、创新和可持续发展发挥积极作用。2024年以来，中欧双方日均贸易额超20亿欧元。“中国和欧盟互为重要贸易伙伴，你中有我，我中有你。中企愿携手欧方伙伴，为中欧关系长远发展注入新的活力和动力。”

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁丹尼斯·德普表示，欧盟和中国对彼此十分重要，希望这份报告能够帮助有关各方理解在欧中企的关切，推出新的战略，平衡商业环境，为企业解决实际问题。“双方共同努力解决或缓解问题、携手向前的必要性愈加凸显。”

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)