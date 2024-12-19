章思远

12月13日，中美两国政府代表在北京换文续签《中美科技合作协定》，将这一具有45年历史的协定延期5年。本次协定续签意义重大，已经超越了科技范畴。

回顾历史，协定是中美关系破冰发展的加速器。《中美科技合作协定》是中美建交后签署的首批政府间协定之一，为稳定中美关系、加深相互理解、促进科技进步、造福两国人民发挥了重要作用。在协定引领下，两国科技合作从早期的零星沟通逐步发展为全方位、多层次、宽领域的深入合作，涉及能源、环境、自然资源、医药卫生、地震、海洋、大气等20多个子领域，创造了一个又一个中美科技合作佳话。例如中美在协定框架下共同推动“叶酸革命”，验证了叶酸补充对预防神经管缺陷的显著效果，在全球范围内挽救了数百万新生儿的生命。中美大亚湾反应堆中微子实验合作项目是两国在基础研究领域规模最大的合作之一，是美国能源部在海外投资仅次于大型强子对撞机的粒子物理实验项目，取得的重大成果入选《科学》杂志2012年度十大科学突破。中美流感监测合作显著提升了中国的流感监测能力，使监测点从几十个扩展到超过3万个，并推动中国成为世界卫生组织的流感协调中心之一，为全球流感疫苗的研发和大流行预警提供了重要支持。

放眼当下，协定是中美关系稳定、健康、可持续发展的推进器。习近平主席深刻指出，中美作为世界上两个大国，应该计天下利，多为当前动荡不安的世界注入确定性、提供正能量。美国内各界有识之士对此也早有共识。全美1000余名科学家和学者曾联名写信呼吁续签协定，还有美方专家强调科学交流有助于防止双边关系“脱轨”，限制与中国的科技合作就意味着限制美国科技进步。近年来，美国一些人追求“科技单边霸权”，迷信对华科技打压，这种“科技闭关锁国”行为最终将伤害自己和全世界共同利益。协定长期续签，充分说明了两国和国际社会主流希望中美科技合作共赢，而不是“脱钩断链”；呼吁开放共享，而不是“小院高墙”。

展望未来，协定应该成为中美关系造福两国、惠及世界的倍增器。科学技术的发展需要开放，这是科技进步的铁律。联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）近期高票通过中方提出的和平利用科技决议，强调所有国家都有权受益于科学和技术。不论是人工智能、量子计算等新兴技术，还是全球变暖等跨国威胁，都需要国际社会团结协作、共同应对。作为最大发展中国家和最大发达国家，中美不能对全球性挑战视而不见，不能放任世界分裂成“平行体系”，应该通过合作展现领导力。协定长期续签，不仅是对中美过去45年丰硕合作成果的肯定，也是对未来科技创新、开放共享的长期承诺。即便存在分歧，科学技术仍然应该成为连接彼此、造福人类的重要纽带。国际媒体普遍欢迎协定续签，认为两国科研合作能产生协同效应。

45年来，中美两国科学家通过协议框架下的近百项附加协议和合作项目共同开展了大量科研工作。中国对中美科技合作的态度始终如一，对科技开放共享的承诺始终如一，对全球科技进步的追求始终如一。科技合作应该成为中美关系的“新绿洲”，对知识和进步的共同追求应该成为国际社会的“稳定源”。希望美国以开放的心态，与中方相向而行，切实落实协定安排，共同维护和促进中美科技合作生态，让中美科技合作的成果真正造福两国、惠及世界。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)