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中印边界问题特别代表会晤取得6点共识

2024年12月19日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月18日电 12月18日，中印边界问题特别代表第二十三次会晤在北京举行，这是5年来双方首次会晤。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔根据两国领导人喀山会晤重要共识，本着积极和建设性态度，就中印边界问题进行实质性讨论并达成6点共识：

　　一、双方积极评价两国就边境有关问题达成解决方案，重申应继续做好落实工作，认为应从两国关系大局妥善处理边界问题，不使之影响双边关系发展。双方同意继续采取措施，维护好边境地区和平安宁，推动双边关系健康稳定发展。

　　二、双方重申按照2005年两国特别代表就解决边界问题达成的政治指导原则，继续寻求公平合理和双方都能接受的一揽子解决边界问题方案，并采取积极措施推动这一进程。

　　三、双方评估了边境局势，同意进一步细化边境地区管控规则，加强信任措施建设，实现边境可持续的和平安宁。

　　四、双方同意继续加强跨境交流合作，推动恢复印香客赴中国西藏朝圣、跨境河流合作及乃堆拉边境贸易等。

　　五、双方同意进一步加强特别代表会晤机制建设，加强外交军事谈判协调配合，并要求中印边境事务磋商和协调工作机制做好此次特代会晤的后续落实工作。

　　六、双方同意明年在印度举行新一轮特代会晤，具体时间通过外交渠道商定。

　　此外，双方还就共同关心的双边、国际和地区问题广泛深入交换意见，强调了一个稳定、可预测和良好中印关系对国际和地区和平稳定的重要性。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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