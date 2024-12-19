近两年，中国每年进口多达两万吨埃塞俄比亚咖啡——

本报记者 沈小晓

工人在咖啡种植园内使用机械设备作业。

卡辰什公司供图

在咖啡种植园内，工作人员正在苗圃里照料咖啡树幼苗。

本报记者沈小晓摄

在咖啡加工厂里，工作人员正在操作间检查咖啡豆脱壳情况。

本报记者沈小晓摄

在咖啡测评实验室里，咖啡品质鉴定师正在进行杯测。

本报记者沈小晓摄

在第八届南博会咖啡产业馆，一名埃塞俄比亚展商冲泡咖啡。

新华社记者 胡 超摄

位于埃塞俄比亚奥罗米亚州南部的德贝卡咖啡种植园航拍。

卡辰什公司供图

埃塞俄比亚素有“咖啡的故乡”之称，是非洲地区最大的咖啡生产地，也是世界第五大咖啡生产国。从花香、酒香到果香，埃塞俄比亚咖啡以其多样的香味、丰富的口感、上佳的品质闻名世界。近年来，埃塞俄比亚咖啡深受中国年轻消费者欢迎。2023年10月，中方允许符合相关要求的埃塞俄比亚未烘焙咖啡豆进口，极大带动了埃塞俄比亚咖啡对中国的出口。

埃塞俄比亚驻华大使塔费拉·德贝·伊马姆表示：“现在中国成了埃塞俄比亚咖啡的主要进口国之一，我在中国咖啡店、餐厅都能喝到家乡的咖啡，在中国的超市、商店还常常发现埃塞俄比亚其他农产品。看到埃塞俄比亚产品越来越受到中国消费者喜爱，我十分高兴。”

埃塞俄比亚德贝卡种植园——

“还没到收获季，来自中国的订单就源源不断”

茂密的森林、连绵的山丘、成片的咖啡种植园，埃塞俄比亚奥罗米亚州的古吉距首都亚的斯亚贝巴约500公里，是该国最大的咖啡产区。埃塞俄比亚最大咖啡生产和出口企业卡辰什旗下的德贝卡种植园就坐落于此。

本报记者近日来到德贝卡种植园时，农场协调员艾哈迈德·耶曼正在苗圃里，和同事们一起悉心照料着咖啡树幼苗。“我们在苗圃和露天的咖啡种植园中安装了喷水器和滴灌系统，会根据作物的生长情况、湿度、土壤情况等，实现精准自动灌溉，大大提高了灌溉效率，提高了产量，也节约了水资源。”耶曼介绍，“这里的咖啡树幼苗将在种植园里茁壮成长，未来产出的咖啡将源源不断送到中国消费者手里”。

卡辰什公司执行总裁伊思拉尔·德格每年至少两次赴中国考察市场，他惊叹于中国咖啡市场的发展速度和规模。“10年前，我们的咖啡产品出口到中国，堆放在仓库里，等待顾客来买；现在，还没到收获季，来自中国的订单就源源不断。”德格计划进一步提高公司咖啡产量，以更好满足中国市场需求。

咖啡是约2500万埃塞俄比亚人的主要生计来源，也是该国主要出口创汇产品之一。埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局不久前发布的数据显示，2023—2024财年，该国出口了近30万吨咖啡，带来14.3亿美元的外汇收入。近两年，中国每年进口多达2万吨埃塞俄比亚咖啡，在埃塞俄比亚咖啡进口国中的排名跃升至第八位。

35岁的亚柏·泽拉勒姆是西古吉区戈洛尔查村的咖啡种植户，拥有种植园面积大约2公顷。过去，他和其他村民一样，依靠传统经验种植咖啡，规模小且产量低。自2021年起，泽拉勒姆与卡辰什公司合作，把自己种植园的咖啡产品卖到了中国。

“近年来，埃塞俄比亚咖啡进一步打开中国市场，这对我们来说是个好消息。”泽拉勒姆说，卡辰什公司给村民们免费提供咖啡树幼苗和种植技术培训等，“现在我的咖啡种植产量和收入较合作之前几乎翻了一番。”去年，泽拉勒姆在种植园里新种下400棵咖啡树苗，期待今年有更可观的收入。

埃塞俄比亚布雷霍拉咖啡加工厂——

“我们这一批咖啡豆马上就要出口到中国”

走进位于奥罗米亚州南部的布雷霍拉咖啡加工厂，机器轰鸣声不绝于耳。咖啡脱壳机、去皮抛光机、重力分离机等全套加工设备正在井然有序地运行着，工人们在各个操作间紧张忙碌着。

工厂负责人告诉记者，种植园里的咖啡果成熟采摘后，在这里经过筛选、清洗、熏蒸和包装后，将运往吉布提港装船，经过30天左右的海上运输，即可抵达中国。

30岁的埃比勒是布雷霍拉咖啡加工厂的工作人员，家住在附近的村子里。当记者见到他时，他正在收集脱壳后的咖啡豆。他告诉记者，村子里不少人从事咖啡种植或在咖啡加工厂工作。随着当地咖啡的销量越来越好，包括他在内的许多村民的生活都得到了极大改善。

“去年我盖了新房子，也有能力负担孩子上学的费用了。”当他得知记者来自中国后，用手指着仓库一侧堆得整整齐齐的包装袋说，“你看，我们这一批咖啡豆马上就要出口到中国。也许未来的某一天，你就会喝到。”

在咖啡加工厂的测评实验室里，咖啡品质鉴定师阿萨法正和团队成员一起，有条不紊地进行杯测：先低头闻咖啡香，稍后开始“破渣”，以小小的圆匙拨开浮在表面的咖啡渣；再次细闻后，用圆匙快速捞走浮在表面的咖啡渣；最后，用圆匙取一匙咖啡，快速啜入口中……

“我们根据气味、浓郁度、酸度等多项指标，对咖啡进行检验。一系列的环节和程序，可以确保咖啡豆在体积、风味、香气和其他品质方面符合最高标准。”阿萨法注意到，中国市场对埃塞俄比亚咖啡的需求正在增长。“严格的生产和杯测过程，为埃塞俄比亚咖啡豆进入中国咖啡市场提供质量保障。”

中国电商平台数字化赋能——

“埃塞俄比亚咖啡在中国市场发展前景广阔”

一筐筐拥有独特香气和口感的埃塞俄比亚咖啡豆，经过加工处理，配以精美设计的外包装，漂洋过海转运至中国，在电商平台上迅速俘获了中国消费者的心。

在天猫国际举行的埃塞俄比亚咖啡品牌发布会上，哈德罗咖啡作为参会的3个埃塞俄比亚优质咖啡品牌之一，在几秒钟内就售出了超过1.1万袋。该公司业务总监穆巴拉克·艾哈迈德表示：“中国大市场为非洲带来大机遇。我们正密切关注中国市场，并乐意成为其中的一部分。”

今年5月，2024昆山国际咖啡产业展览会在江苏省昆山国际会展中心举行。埃塞俄比亚派出了由59个咖啡企业组成的庞大展团参展，负责带队的埃塞俄比亚咖啡协会总经理吉萨特·沃库表示，中国消费者对咖啡的需求日益增加，对咖啡品质的要求也越来越高，“依托越来越开放的中国市场及电商平台的数字化赋能，埃塞俄比亚咖啡在中国市场发展前景广阔”。

从2015年最初进口一至两个货柜，到近几年每年进口超过100个货柜、重量超过2000吨，来自上海埃啡进出口贸易有限公司的咖啡进口商朱新悦，见证了埃塞俄比亚咖啡在中国市场逐渐站稳脚跟。他告诉记者，近年来，通过中国国际进口博览会等平台，来自埃塞俄比亚的精品咖啡豆在中国的中高端咖啡市场占有率逐年升高。

朱新悦举例说，埃塞俄比亚咖啡品牌ARADA熟豆2022年参与助农直播活动时，创造了30秒钟售完10万包的纪录；借助进博会平台，得益于强大的溢出效应，埃塞俄比亚咖啡线上销量增长300%。“作为埃塞俄比亚咖啡在中国的主要进口商，我们相信埃塞俄比亚咖啡在中国市场发展潜力巨大。”朱新悦说。

近年来，包括埃塞俄比亚咖啡、贝宁菠萝、卢旺达辣椒、坦桑尼亚蜂蜜、马达加斯加羊肉等一大批来自非洲最不发达国家的优质农产品，加速对接中国市场需求，为非洲企业带来更大发展机遇，带动最不发达国家经济发展。中国给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇，有力赋能中非经贸合作，为非洲国家减贫和实现现代化作出贡献。

卡辰什公司的咖啡产品曾两度参加进博会。德格表示，咖啡是埃塞俄比亚民众日常生活的重要内容，也是埃塞俄比亚文化不可或缺的一部分。“随着越来越多的中国消费者爱上埃塞俄比亚咖啡，我相信这也将促进埃塞俄比亚与中国的文明对话，吸引更多的中国朋友了解埃塞俄比亚文化，促进跨文化的交流与合作。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

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《 人民日报 》（ 2024年12月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)