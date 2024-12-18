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中印边界问题特别代表在北京举行会晤

2024年12月18日22:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月18日电 中印边界问题特别代表第23次会晤18日在北京举行。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔就中印边界问题和双边关系等进行深入、建设性沟通。

　　王毅说，今年10月，习近平主席同莫迪总理在喀山举行双边会见，积极评价中印双方就解决边境地区有关问题取得的进展，就改善和发展中印关系达成重要共识。两国领导人在关键时刻为中印关系恢复发展校准了航标、明确了方向。今天的特代会晤是5年来首次特代正式会晤，双方应本着总结经验、面向未来、合作共赢的精神，将边界问题放在双边关系适当位置，共同维护好边境地区的和平安宁，推动中印关系早日重回健康稳定发展轨道。

　　多瓦尔说，印中有着诸多共同利益和相近看法，需要和平相处、携手共进。过去5年，在双方共同努力下，边境地区有关问题得到妥善解决，具有重要意义。印方愿同中方本着务实态度，保持富有成效沟通，为最终解决边界问题不断积累条件。

　　双方重申将按照2005年达成的政治指导原则，寻求公平合理和双方都能接受的一揽子边界问题解决方案。同时，本着先易后难、循序渐进精神，形成下步工作路线图。双方强调充分发挥边界问题特别代表会晤机制作用，加强对边境局势的常态化管控。

(责编：白宇、胡永秋)

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