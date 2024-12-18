新华社北京12月18日电 12月18日，中印边界问题特别代表第23次会晤在北京举行，这是五年来双方首次会晤。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔根据两国领导人喀山会晤重要共识，本着积极和建设性态度，就中印边界问题进行实质性讨论并达成6点共识：

一、双方积极评价两国就边境有关问题达成解决方案，重申应继续做好落实工作，认为应从两国关系大局妥善处理边界问题，不使之影响双边关系发展。双方同意继续采取措施，维护好边境地区和平安宁，推动双边关系健康稳定发展。

二、双方重申按照2005年两国特别代表就解决边界问题达成的政治指导原则，继续寻求公平合理和双方都能接受的一揽子解决边界问题方案，并采取积极措施推动这一进程。

三、双方评估了边境局势，同意进一步细化边境地区管控规则，加强信任措施建设，实现边境可持续的和平安宁。

四、双方同意继续加强跨境交流合作，推动恢复印香客赴中国西藏朝圣、跨境河流合作及乃堆拉边境贸易等。

五、双方同意进一步加强特别代表会晤机制建设，加强外交军事谈判协调配合，并要求中印边境事务磋商和协调工作机制（WMCC）做好此次特代会晤的后续落实工作。

六、双方同意明年在印度举行新一轮特代会晤，具体时间通过外交渠道商定。

此外，双方还就共同关心的双边、国际和地区问题广泛深入交换意见，强调了一个稳定、可预测和良好中印关系对国际和地区和平稳定的重要性。

(责编：卫嘉、白宇)