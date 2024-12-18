新华社北京12月18日电（记者温馨）今年12月20日，澳门将迎来回归祖国25周年。外交部发言人林剑18日在例行记者会上表示，展望未来，相信在中央政府和祖国内地大力支持下，在澳门特区政府和社会各界共同努力下，澳门将继续书写“一国两制”成功实践新的华彩篇章，不断擦亮国际大都市的“金名片”。

林剑说，澳门回归祖国25年来，具有澳门特色的“一国两制”实践取得举世瞩目成就，宪法和澳门基本法确立的宪制秩序牢固树立，经济快速发展，民生持续改善，社会和谐稳定。

他介绍，在中央政府大力支持下，澳门积极开展对外交往合作，全球“朋友圈”越来越大。澳门参与国际组织和机构的数量增加到190多个，获得147个国家和地区免签或落地签待遇，适用于澳门的多边条约多达750余项，与外国签署的各类协定接近60项。澳门已经与120多个国家和地区建立了稳固的经贸文化联系，友好城市增加到13个。2023年，澳门与共建“一带一路”国家进出口总额达到近300亿元人民币，创下历史纪录。

“澳门充分发挥葡语国家‘精准联系人’的作用，连续举办六届中国与葡语国家经贸合作论坛部长级会议和一届部长级特别会议，助力中国与葡语国家交流合作。”林剑介绍，此外，澳门还获得“创意城市美食之都”“东亚文化之都”“最佳亚洲会议城市”“最佳会议商务城市”等多项殊荣，“澳门历史城区”入选《世界遗产名录》，澳门的国际知名度显著提升。

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