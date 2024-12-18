人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：相信澳门将不断擦亮国际大都市“金名片”

2024年12月18日20:46 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月18日电（记者温馨）今年12月20日，澳门将迎来回归祖国25周年。外交部发言人林剑18日在例行记者会上表示，展望未来，相信在中央政府和祖国内地大力支持下，在澳门特区政府和社会各界共同努力下，澳门将继续书写“一国两制”成功实践新的华彩篇章，不断擦亮国际大都市的“金名片”。

林剑说，澳门回归祖国25年来，具有澳门特色的“一国两制”实践取得举世瞩目成就，宪法和澳门基本法确立的宪制秩序牢固树立，经济快速发展，民生持续改善，社会和谐稳定。

他介绍，在中央政府大力支持下，澳门积极开展对外交往合作，全球“朋友圈”越来越大。澳门参与国际组织和机构的数量增加到190多个，获得147个国家和地区免签或落地签待遇，适用于澳门的多边条约多达750余项，与外国签署的各类协定接近60项。澳门已经与120多个国家和地区建立了稳固的经贸文化联系，友好城市增加到13个。2023年，澳门与共建“一带一路”国家进出口总额达到近300亿元人民币，创下历史纪录。

“澳门充分发挥葡语国家‘精准联系人’的作用，连续举办六届中国与葡语国家经贸合作论坛部长级会议和一届部长级特别会议，助力中国与葡语国家交流合作。”林剑介绍，此外，澳门还获得“创意城市美食之都”“东亚文化之都”“最佳亚洲会议城市”“最佳会议商务城市”等多项殊荣，“澳门历史城区”入选《世界遗产名录》，澳门的国际知名度显著提升。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部