新华社北京12月18日电（记者温馨、白鑫雨）外交部发言人林剑18日表示，对《黑神话：悟空》在全球年度游戏大奖中获奖表示祝贺，欢迎各国朋友来到中国，亲身体验“出圈”的文化产品，实地感受“出彩”的文化魅力。

当日例行记者会上，有记者问：上周末《黑神话：悟空》在全球年度游戏大奖中获多项提名并最终斩获年度“最佳动作游戏”和“玩家之声”两个奖项，实现中国游戏史上“零的突破”。发言人对此有何评论？

“我们对《黑神话：悟空》获奖表示祝贺。”林剑说，很高兴看到《西游记》这部400多年前的中国神话小说在数字化技术“加持”下大放异彩，“圈粉”全球玩家。

林剑说，当东方美学邂逅现代科技，当传统文化融入新兴产业，我们看到中国“现象级IP剧目”在泰国、日本、美国等地热播，让海外观众频频“催更”；中国网文作品被收录至大英图书馆的中文馆藏书目，让各国读者直呼过瘾；中国游戏“刷屏”全网，为大家打开探索中国传统文化的大门，唤起全球玩家的情感共鸣，激发不同文明间的双向奔赴。

林剑表示，“中国风”吹向世界，也带动外国朋友们走近中国。不少外国朋友“跟着悟空游中国”，实地探访晋城玉皇庙、应县木塔、杭州灵隐寺、重庆大足石刻等中国古建，探寻陕北说书人，重走西游“取经路”，做起现实版的“天命人”。

“我们欢迎各国朋友来到中国，亲身体验‘出圈’的文化产品，实地感受‘出彩’的文化魅力，以一场说走就走的‘东游记’书写属于自己的‘天命之旅’。”林剑说。

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