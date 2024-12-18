人民网北京12月17日电 （记者张博岚） 12月16日，“2024年国际海洋争端解决与国际法研讨会”在北京举行。此次会议由华阳海洋研究中心和中国海洋发展基金会共同主办。来自国际海洋法法庭、国际法委员会及中国、英国、荷兰、葡萄牙、俄罗斯、埃及、约旦等国家和地区的高校、智库机构学者、政府部门官员以及驻华使领馆外交官260余人参加了会议。

12月16日，“2024年国际海洋争端解决与国际法研讨会”在北京举行。华阳海洋研究中心供图

华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴士存在开幕式致欢迎辞。外交部部长助理苗得雨、中国海洋发展基金会理事长吕滨、英国菲耶塔律师事务所创始人斯蒂芬·菲耶塔（Stephen Fietta）在开幕式致辞；外交部条约法律司司长马新民、国际海洋法法庭庭长托马斯·海达尔（Thomas Heidar）、国际法院前副院长、约旦前首相奥恩·肖卡特·哈苏奈（Awn Shawkat Rashid Al-Khasawneh）在开幕式作主旨发言。

华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴士存在开幕式致欢迎辞。华阳海洋研究中心供图

苗得雨指出，世界各国应携手推动构建海洋命运共同体。一是恪守主权平等原则，维护国际和平与安全；二是秉持合作共赢理念，促进海洋可持续发展；三是维护国际公平正义，弘扬全人类共同价值。

吴士存表示，受历史和现实因素的影响，中国目前对国际法的知识和人才储备同西方发达国家还有一定的差距，培养高层次国际法人才仍任重而道远。因此，此次论坛的宗旨是为世界各地的国际法学者提供了聚焦讨论国家间海洋争端和国际法前沿问题的研究平台和培训国际法人才的长效机制。

吕滨在发言中介绍了中国海洋发展基金会在全球海洋治理、海洋生态环保、蓝色经济发展、海洋科普教育等领域取得的阶段性成果，以及大力组织、支持、资助举办国际海洋法领域的研讨和培训活动的情况，包括资助开展国际海洋法问题研究、联合主办各类国际海洋法研讨会、组织开展国际海洋法能力建设等。

马新民指出，在当前国际政治外交问题司法化加剧的背景下，国际司法机构正以前所未有的方式参与到全球气候治理当中，这将对未来气候治理进程和海洋可持续发展产生重要的影响。在气候变化框架公约的体系下，世界各国应按照条约解释的一般规则全面准确确定各国在框架公约体系下的权利、义务和责任。

香港特别行政区政府律政司前司长郑若骅、国际调解院筹备办公室主任孙劲、英国外交和联邦事务部前副法律事务顾问克里斯·沃姆斯利（Chris Whomersley）等主持专题讨论或作专题发言。

与会学者围绕“国际海洋争端的法律制度”“国际海洋争端的国家实践”“国际海洋热点问题”等议题，就国际海洋法法庭在国际海洋争端解决中的作用、国际海洋法争端中的既判力、200海里以外大陆架的新发展、国际海洋法法庭气候变化咨询意见等问题展开深入研讨。

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