人民网旧金山12月17日电 （邓圩、李鑫江）中国驻旧金山总领馆近日表彰“我的中国行”短视频大赛和“汉语桥”总决赛的获奖美国青少年。驻旧金山总领事张建敏在表彰会上鼓励这些美国年轻人通过交流增进友谊，并希望更多的美国学生利用“5年5万人”学生交流计划访问中国。

据悉，7月至12月，驻旧金山总领馆举办“我的中国行”短视频大赛和“汉语桥”总决赛的获奖者。来自全美的近200多位青少年参加了短视频大赛，其中21位美国青少年获奖，3位美国青少年获得今年的“汉语桥”总决赛奖励。

张建敏对获奖选手们取得的优异成绩给予了热烈祝贺和高度评价。他强调，语言是增进友谊的关键，中文有着悠久的历史和丰富的文化，是中华民族对世界文明的贡献。目前已有超过1400名美国学生访问中国，其中包括2000多名来自旧金山领区的学生。这些青少年在中国的经历丰富多彩，许多人表示这是一次开眼界甚至改变人生的体验。

中国驻旧金山总领事张建敏致辞。李鑫江摄

“我的中国行”短视频大赛的组织者Rong Chao一直致力于促进中美青少年交流。他表示，青年是未来，希望通过中美的文化交流减少未来的冲突。

短视频大赛获奖者伊恩·伯恩斯坦表示，今年是他第二次利用假期时间组织同班同学在云南支教。他们的支教活动进行非常顺利，并且与当地学生建立了深厚的友谊。这次活动让他感受到当地人的友善和热情，并计划以后每年暑假都进行类似的支教活动，希望未来能覆盖更多的学校和学生。

中国驻旧金山总领事张建敏及其夫人郑心为选手颁奖。李鑫江摄

“汉语桥”美洲赛区的大学生组冠军马慧玫、中学生组冠军卢小乐以及小学生组冠军方平山各自分享了他们与中国文化的相遇以及学习中文的经历。马慧玫谈到汉字的魅力，每个汉字都有一个故事，并讲述自己在课堂上教大家如何写汉字的经历。卢小乐自七岁开始学习中文，通过“汉语桥”比赛结识了来自世界各地的朋友，体验了丰富多彩的文化活动，如茶艺、武术和竹筏漂流等。方平山从小听父亲讲“神笔马良”的故事，对中国文化产生了向往。他多次跟随父亲去中国旅行，每次都拍摄视频记录自己的成长过程，并学到了川剧变脸的知识，最后他还送给张建敏一本自己最喜欢的《神笔马良》的绘本。

方平山向驻旧金山总领事张建敏赠书。李鑫江摄

表彰会现场气氛热烈，在京剧、中国舞蹈和少林功夫等丰富的中国艺术表演中达到高潮。精湛的唱腔，优美的舞姿以及刚劲有力的功夫动作赢得了观众阵阵掌声。此外，会场还设置了中国文化互动区，让参与者有机会现场体验中国文化的魅力。

张建敏在接受人民网记者采访时表示，“汉语桥”比赛不仅是一个语言比赛，更是一个文化交流的平台。通过这个平台，中美两国的青年人可以相互学习，增进理解，建立深厚的友谊。这对于两国关系的长远发展具有重要意义。而今年是中美关系建交45周年，也是中国驻旧金山总领馆开馆45周年。他呼吁青少年要勇敢接过中美友谊的接力棒，共同应对环境保护、气候变化等全球性挑战。

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