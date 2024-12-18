人民网莫斯科12月18日电 （记者隋鑫）12月16日，2024“大使杯”全俄国画大赛颁奖典礼暨莫斯科中国文化中心成立12周年庆典成功举办。中国驻俄罗斯大使馆临时代办张伟、俄国家杜马文化委员会主席卡扎科娃、俄中友协第一副主席库利科娃等嘉宾出席活动并致辞。来自俄外交部、文化部、文博机构代表及国画大赛参赛选手200余人参加活动。

张伟临时代办在致辞中强调，在两国元首战略引领下，中俄携手树立起新型国家关系和相邻大国关系的典范。“中俄文化年”启动以来双方举办了数百项精彩活动，进一步增进了两国人民相互了解与友谊。莫斯科中国文化中心成立12年来积极致力于促进中俄人文领域交流合作，对当地民众了解中国和中国文化发挥了独特的平台作用，祝愿文化中心未来取得更大发展。

卡扎科娃等对本届全俄国画大赛成功举办和莫斯科中国文化中心成立12周年表示祝贺。强调近年来俄中文化交流亮点纷呈，俄民众对中国文化的兴趣与日俱增。愿与中方一道继续推动俄中人文交流深入发展。

大赛设工笔、山水、写意三个组别，共收到投稿作品200余幅，体现了俄国画爱好者对中国文化的探索和热爱。文化中心将适时组织获奖者赴华写生，继续支持国画爱好者创作。

活动期间，中国旅俄留学生表演了民乐、京剧、舞蹈等节目。

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