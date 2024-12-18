新华社北京12月18日电 欧洲联盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯17日说，欧盟驻叙利亚外交使团将全面恢复工作。近几日，欧盟及其多个成员国与叙利亚过渡政府密集接触。

卡拉斯当天在欧洲议会发言时说，欧盟外交官16日前往叙利亚首都大马士革，在与叙利亚新政权和其他派别进行了“建设性的初步接触”后，“我们希望驻叙使团全面恢复工作”。

这是12月8日在叙利亚首都大马士革拍摄的武装人员。叙利亚反对派武装人员当日宣布控制首都大马士革并“推翻阿萨德政权”。新华社发

叙利亚政局近日发生剧变，“叙利亚沙姆解放武装”本月8日宣布推翻总统巴沙尔·阿萨德领导的政府，以穆罕默德·巴希尔为看守总理的过渡政府10日正式接管权力。

截至目前，土耳其和卡塔尔驻叙使馆已重新开馆。美国和英国官员此前表示，正在和叙利亚新领导层沟通。

德国外交官17日已到大马士革，将与叙方讨论该国“政治过渡进程”，以及在叙“设立外交机构的可能性”。法国也于17日派代表团前往大马士革。

11月27日，在法国斯特拉斯堡的欧洲议会总部，欧盟委员会主席冯德莱恩出席新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼17日表示，意大利已准备好与叙利亚新领导层接触，但需要保持“极其谨慎”态度，需要看对方是否言行一致，尤其是在涉及叙利亚少数族群的议题上。

意大利驻叙使馆已于今年夏季开馆，是七国集团中首个重开驻叙使馆的国家。

2011年叙利亚内战爆发后，美国等西方国家对叙利亚实施制裁，多国关闭驻叙使馆。“叙利亚沙姆解放武装”此前被多个国家和联合国认定为恐怖组织。

据法新社报道，“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼在与英国代表会面时呼吁“结束所有对叙制裁，以便叙利亚难民能够重返祖国”。

卡拉斯17日说，是否解除对叙利亚制裁以及将“叙利亚沙姆解放武装”移出恐怖组织名单，取决于“我们何时看到（叙利亚）新领导层采取积极措施，不只是嘴上说说，而是拿出实际行动”。

12月10日，人们等待通过土耳其南部哈塔伊省的奇尔韦格聚过境口岸进入叙利亚。哈塔伊省毗邻叙利亚的奇尔韦格聚过境口岸9日起重新开放，众多土境内叙利亚难民通过该口岸返回家园。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

同一天，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，在政治和安全条件成熟时将考虑重开驻叙使馆，但不是现在。据伊朗媒体报道，阿萨德政权被推翻后，伊朗驻叙大使馆遭武装人员闯入，受到严重破坏。

联合国分管人道主义事务的副秘书长汤姆·弗莱彻17日在社交媒体上说，他在大马士革与朱拉尼进行了富有建设性的讨论，这次会谈让他看到对叙利亚“大规模增加关键人道主义支持的基础”。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩17日在土耳其首都安卡拉与土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行会谈。欧盟委员会日前已经宣布启动“空中桥梁”行动，通过土耳其向叙利亚运送首批50吨医疗物资。

叙利亚内战爆发13年来，大批叙利亚国民流离失所成为难民，其中约300万难民由土耳其接收。联合国预计明年上半年将有100万叙利亚人返回本国。（郭倩）

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