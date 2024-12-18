新华社洛杉矶12月17日电（记者黄恒）美国《纽约时报》17日报道称，太空探索技术公司及其创始人埃隆·马斯克，多次违反旨在保护国家机密的联邦报告协议，包括不提供他与外国领导人会晤的一些细节，招致军方审查。

这篇报道援引大量匿名信源称，美国防部监察长办公室、负责情报和安全的副部长办公室以及美空军，今年已针对马斯克涉密安全问题启动审查。美空军最近拒绝给予马斯克高级别安全访问权限，理由是可能存在安全风险，包括以色列在内的一些国家也表示担心他可能会与其他国家共享敏感数据。

报道称，太空探索技术公司是美国防部和美国航空航天局的主要承包商之一，而马斯克又在该公司拥有最高机密安全许可，这使他能够了解美国先进军事技术等机密材料。根据政府保密规定，马斯克必须向国防部报告有关其私人生活和国外旅行及其他详细信息，但至少自2021年起，马斯克便没有遵守上述报告要求。

报道说，美国防部有关人员拒绝公开对此事发表评论或透露信息。

《纽约时报》并非报道马斯克存在涉密安全问题的唯一媒体。《华尔街日报》16日撰文称，可能存在马斯克无意中对经常与他交谈的外国官员泄露机密的情形，他还涉嫌服用毒品。按照美政府规定，这些都属于涉密人员需报告内容。

马斯克在社交媒体平台发文说：“深层国家叛徒正利用他们在传统媒体中收买的托儿追捕我。我不想挑起争斗，但我会摆平他们。”

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