新华社伦敦12月17日电（记者郭爽）英国《自然》杂志网站17日刊发文章，列举了2025年值得关注的科学事件，涉及新药研发、太空探索、应对气候变化等多个领域。

文章指出，继今年司美格鲁肽以及其他胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂减肥药物大获成功后，2025年可能会迎来针对肥胖症的新一轮药物研发成果。此外，研究人员将探索GLP-1受体激动剂治疗帕金森病、阿尔茨海默病等其他疾病的潜力。

文章指出，2025年可能成为疼痛治疗的一个转折点。美国监管机构预计将于明年完成对一种非阿片类止痛药的审批。如获批，这种药物将成为20多年来首批治疗急性疼痛的新药之一。

在太空探索方面，文章说，2025年将是月球交通繁忙的一年。日本民间企业“i太空公司”将执行新的探月任务。美国私营企业“直觉机器”公司将向月球南极发射一个着陆器。

另外，两项研究太阳风的任务将于2025年执行发射。中国科学院和欧洲航天局的联合项目太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE）将研究太阳风如何与地球磁场相互作用。美国航天局的“统一日冕和日球层偏光计”（PUNCH）任务将深入太阳大气层，探索能量如何流入太阳系。

在粒子探测方面，粒子物理学家希望位于瑞典的欧洲散裂中子源能够在2025年投入使用。同时，一项关于拟在欧洲核子研究中心建造价值170亿美元超级对撞机的详细可行性研究将于2025年完成。

在应对气候变化方面，《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会将于2025年11月在巴西举行，各国希望最终确定资金问题。此外，今年联合国治理塑料污染新一轮谈判未能达成一致，将于2025年择期续会，就制定关于塑料污染的具有法律约束力的国际文书进行谈判。

文章关注的其他事件还包括脑机接口、大流行病防范、特朗普重返白宫对多个科学领域的影响等。

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