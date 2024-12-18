人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第二届“印尼—中国青年论坛”在雅加达举办

2024年12月18日14:36 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达12月18日电 （记者李培松、曹师韵）12月17日下午，第二届“印尼—中国青年论坛”在印尼雅加达举办，主题是“从‘以人民为中心’的视角看印中两国的经济发展”，印尼东南战略智库经济学家因坦·萨尔萨比拉·菲尔曼、印尼总统大学副教授赖剑文和国能印尼爪哇发电公司董事多迪·纳夫丁等嘉宾参加。

参会嘉宾合影。人民网记者李培松摄

参会嘉宾合影。人民网记者 李培松摄

因坦·萨尔萨比拉·菲尔曼和赖剑文发表主旨演讲。因坦认为，印尼在促进经济增长方面需要采取措施。短期，应提振近一段时间趋弱的家庭消费。长期，需要通过改善教育和医疗设施、加强研发提高人力资源的质量。此外，还需加强在全球价值链中的参与，以提高效率并开拓更广阔的市场。为实现这些目标，与中国在基础设施建设和电力开发方面的合作至关重要。

赖剑文在演讲中表示，青年是国家的未来，也是中印尼两国友好关系的重要桥梁。他希望通过本次论坛，与参会的各界代表共同探讨如何在数字经济、绿色发展、教育与技术合作等领域创造更多机遇，造福于两国社会和下一代。

在研讨环节，大家围绕主题，就相关政策的制定与执行、教育与人力资源开发、企业社会责任与可持续发展等问题展开热烈讨论。专家学者认为，在推动经济发展的过程中，两国政府应确保政策的制定与执行能够直接惠及更多民众，特别是低收入群体和偏远地区民众。

此次论坛由印尼东南战略智库主办，协办单位包括雅加达独立清真寺学院、中国空间、印中合作交流中心和雅加达CNY教育机构。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部