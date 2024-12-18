人民网雅加达12月18日电 （记者李培松、曹师韵）12月17日下午，第二届“印尼—中国青年论坛”在印尼雅加达举办，主题是“从‘以人民为中心’的视角看印中两国的经济发展”，印尼东南战略智库经济学家因坦·萨尔萨比拉·菲尔曼、印尼总统大学副教授赖剑文和国能印尼爪哇发电公司董事多迪·纳夫丁等嘉宾参加。

参会嘉宾合影。人民网记者 李培松摄

因坦·萨尔萨比拉·菲尔曼和赖剑文发表主旨演讲。因坦认为，印尼在促进经济增长方面需要采取措施。短期，应提振近一段时间趋弱的家庭消费。长期，需要通过改善教育和医疗设施、加强研发提高人力资源的质量。此外，还需加强在全球价值链中的参与，以提高效率并开拓更广阔的市场。为实现这些目标，与中国在基础设施建设和电力开发方面的合作至关重要。

赖剑文在演讲中表示，青年是国家的未来，也是中印尼两国友好关系的重要桥梁。他希望通过本次论坛，与参会的各界代表共同探讨如何在数字经济、绿色发展、教育与技术合作等领域创造更多机遇，造福于两国社会和下一代。

在研讨环节，大家围绕主题，就相关政策的制定与执行、教育与人力资源开发、企业社会责任与可持续发展等问题展开热烈讨论。专家学者认为，在推动经济发展的过程中，两国政府应确保政策的制定与执行能够直接惠及更多民众，特别是低收入群体和偏远地区民众。

此次论坛由印尼东南战略智库主办，协办单位包括雅加达独立清真寺学院、中国空间、印中合作交流中心和雅加达CNY教育机构。

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