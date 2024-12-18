人民网仰光12月18日电 （记者谢佳君）12月17日，东南亚原油管道有限公司和东南亚天然气管道有限公司在仰光正式发布《中缅油气管道项目2024环境、社会与治理（ESG）报告》。中国驻缅甸大使馆、缅甸能源部和宣传部官员，以及部分在缅中企、社会组织、智库和媒体代表出席了发布会。

东南亚原油管道有限公司和东南亚天然气管道有限公司副总裁李海平发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

东南亚原油管道有限公司和东南亚天然气管道有限公司副总裁李海平致辞表示，项目自建设以来始终坚持卓越治理、绿色环保、社会责任和创新精神，致力于推动沿线地区繁荣发展和文化共融，努力成为在缅优秀企业公民。

缅甸战略与国际问题研究所秘书长钦貌佐发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

缅甸战略与国际问题研究所秘书长钦貌佐在致辞中表示，该项目对缅甸及东南亚地区的能源安全与合作具有重要战略意义，并赞扬报告展现了项目对民众福祉的关怀和前瞻性视野。

《中缅油气管道项目2024环境、社会与治理（ESG）报告》从合规治理、价值创造、绿色发展、员工福祉以及社会责任等五个方面，回顾了东南亚原油管道有限公司和东南亚天然气管道有限公司自项目开工以来在缅甸所履行的社会责任与取得的成就。截至报告期末，项目已经拥有1101名本地雇员，占员工总数约87.24%。截至2024年，项目已实施社会经济援助项目共439项，其中包括援建163座中小学教学楼、35个医疗项目、11项交通设施，以及多项供电、供水和通讯设施。此外，项目还组织了自然灾害捐赠等零星项目121项。

中缅油气管道项目是包括中国、韩国、印度和缅甸在内的四国六方投资合作的国际化商业项目。项目包括一条天然气管道和一条原油管道，分别于2013年和2018年进入商业运营。

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