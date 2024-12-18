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综述｜法国财政面临巨大挑战

2024年12月18日13:57 | 来源：新华网
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新华社巴黎12月17日电 综述｜法国财政面临巨大挑战

新华社记者李文昕

日前，法国巴尼耶政府遭国民议会弹劾下台，其主导的2025年预算案宣告流产。13日，法国总统马克龙任命民主运动党主席弗朗索瓦·贝鲁为新总理。14日，国际信用评级机构穆迪公司下调法国主权信用评级，反映出在政治持续分裂背景下，法国经济特别是财政前景面临风险。

由于巴尼耶政府未能通过预算案，法国2025年预算目前仍然缺位。法兰西24电视台指出，这是法国近45年来首次在年末没有出台次年预算。马克龙说，新政府的首要任务是预算，完整预算案须在2025年年初提交议会投票表决。

看守内阁会议11日就2025年度财政预算提出一份“特别法”草案，以防止政府因资金问题陷入停摆。该草案16日在国民议会获得通过，并将于18日提交参议院审议。

自今年6月马克龙解散国民议会以来，法国政坛连续“地震”。作为马克龙中间派长期盟友的新总理贝鲁上台后，仍面临四分五裂的议会，未来施政将遭遇不小困难。分析人士认为，此次因相关预算措施无法顺利推行而引发的危机表明，法国政治日趋碎片化的问题仍未解决，各方政治力量相互掣肘，或将持续对法国立法和行政构成阻力，拖累该国经济前景。

在巴尼耶政府垮台后，三大国际信用评级机构迅速发出警告。穆迪在一份声明中说，将法国主权信用评级下调至Aa3的原因是“法国的政治分裂将极大削弱该国公共财政”，“在可预见的未来，法国缩小巨额财政赤字的措施范围和力度将受到限制。”

穆迪说，法国当前政治局势不利于未来几年实现实质性的财政整顿。根据穆迪的统计和评估，1998年至2023年，法国在遵守欧盟委员会财政目标方面的记录一直不佳，在欧盟27个成员国中排名垫底。

穆迪预计，2025年法国赤字占国内生产总值（GDP）的比例将达到6.3%，2027年可能降至5.2%；公共债务与GDP之比将从2024年的113.3%增至2027年的120%左右。穆迪认为，尽管债务承受能力长期以来一直是法国在信贷方面的相对优势，但与类似评级的其他国家相比，这一优势正在减弱。

贝鲁上任当天表示，他面临着解决赤字的巨大挑战。“没人比我更了解形势的艰难……我并非不知道我们面前的艰难险阻。”他表示，面对“延续几十年”的财政问题，他将“不隐藏、不忽视也不遗漏任何事”。

不过，贝鲁被任命为总理后，法国政坛随即出现不少反对声音。极左翼政党“不屈的法兰西”国民议会党团主席玛蒂尔德·帕诺说，该党将马上在国民议会提交对总理的不信任动议。左翼社会党在一份新闻稿中表示，该党成员不会“加入”贝鲁领导的政府，同时警告贝鲁不要像其前任一样动用法国宪法相关机制，不经国民议会投票而“强行”通过草案，否则仍然会遭到弹劾。

极右翼国民联盟主席若尔当·巴尔代拉表示，不会马上在国民议会对贝鲁进行不信任弹劾。但该党的国民议会党团主席玛丽娜·勒庞在社交媒体发文说，贝鲁如果和前任巴尼耶一样不肯听取极右翼关于财政预算的意见，结果只会“导致死局和失败”。

依照法国宪法，国民议会因解散而提前选举后一年之内，总统不得再次将其解散，因此国民议会当前中间派与左翼、极右翼“三足鼎立”的局面将至少持续到明年夏天，新总理仍然随时可能遭到弹劾。

据美国消费者新闻与商业频道消息，摩根大通经济学家拉斐尔·布伦-阿盖尔 13日在一份报告中表示：“接受反对党的要求可能会带来财政成本，从而导致（法国）明年的财政整顿程度受限。”

(责编：艾雯、徐祥丽)

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