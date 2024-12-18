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专访｜“我们对澳门经济和社会持续蓬勃发展充满期待”——访葡萄牙澳门科学文化中心主任门德斯

2024年12月18日13:04 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本12月18日电　专访｜“我们对澳门经济和社会持续蓬勃发展充满期待”——访葡萄牙澳门科学文化中心主任门德斯

　　新华社记者刘芳

　　葡萄牙澳门科学文化中心主任卡门·阿马多·门德斯日前接受新华社记者专访时表示，从1999年回归至今，澳门的经济社会发展取得很大成就。25年实践证明，“一国两制”是澳门发展成功的关键。“我们对澳门经济和社会持续蓬勃发展充满期待。”

　　设在里斯本的澳门科学文化中心是葡萄牙科学技术和高等教育部下属公共机构，致力于成为葡中交流合作平台，并积极传播有关澳门的信息和知识，开展中国语言、文化和历史教学以及葡中、欧中、欧亚关系史研究。

　　门德斯在里斯本接受采访时表示，“一国两制”是澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。澳门是一个非常独特的地方，“东西方文明在这里汇集交流，亚欧各国在这里通商贸易、分享理念”。

　　门德斯指出，2003年在澳门成立的中国—葡语国家经贸合作论坛是一个重要平台，促进了葡语国家与中国在广泛领域的合作。“作为连接葡语国家与中国之间的桥梁，澳门发挥了在不同国家和文化之间建立联系的作用。我深信这一作用在未来也将继续存在。”

　　门德斯向记者介绍说，澳门科学文化中心拥有葡萄牙最好的以亚洲为主题、特别是以中国为主题的图书馆，收藏着许多有意义的中国艺术品，吸引了不少对中国及亚洲感兴趣的葡萄牙各界民众。中心还开设了有关中国语言、历史、艺术、音乐等方面课程，并就葡中交往史开展了大量学术研究，出版了多部专著。

　　“葡萄牙澳门科学文化中心与澳门多家机构保持着良好合作关系。中心的使命之一，是向葡萄牙民众传播有关澳门的信息和知识。”门德斯说。她告诉记者，“期待未来与澳门相关机构开展更多、更丰富的交流合作项目”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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