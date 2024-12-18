新华社法国佩尔讷莱方丹12月17日电（记者罗毓 孙鑫晶）当地时间17日晚，中法美丽乡村行活动在法国南部“喷泉之城”佩尔讷莱方丹镇政府礼堂拉开帷幕，活动旨在促进文明互鉴和文化交融。

夜幕降临，华灯初上，当地约200名民众齐聚礼堂，中国福建展演团的演员为观众带来精彩的节目，其中包括布袋木偶戏《巴黎圣母院》，糅合武术和杂技等传统技艺的打城戏《献铙钹》，融入福建闽剧、叙述中国茶文化历史内涵的舞蹈《采茶》，演绎古典爱情故事的莆仙戏《百花亭》，提线木偶戏《钟馗醉酒》，以及以高甲戏形式演绎的法国喜剧作家莫里哀代表作《吝啬鬼》。

“我特别喜欢舞蹈《采茶》，演员们用肢体语言带来了非常优雅的表演，就像梦境一样。”观看演出的米蕾耶告诉新华社记者。

“今晚的演出令我印象深刻，这跟我们法国戏剧形式完全不同。我非常喜欢打城戏《献铙钹》，很有特色。”观众玛丽娜说。

对于用中国传统戏剧形式重新演绎的法国经典《巴黎圣母院》和《吝啬鬼》，观众西里尔感到“耳目一新”，因为演出将法中文化完美融合，是个很好的尝试。

今年是中法文化旅游年，中国歌剧研究会、福建艺术职业学院和法国美丽乡村联盟共同主办中法美丽乡村行活动。活动期间，汇集了众多传承千百年、至今仍活跃在福建各乡村的古老戏剧的经典折子戏和表现中国茶文化的舞蹈，在法国南部佩尔讷莱方丹、卢尔马兰、戈尔德和阿维尼翁等4个景色优美、人文底蕴浓厚的乡镇进行演出。

在中法美丽乡村行活动开幕前两天，展演团还在重新开放的巴黎圣母院前举行快闪活动，在熙攘的游客群中演绎布袋木偶戏《巴黎圣母院》。

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