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美国：滞留太空宇航员返程日期再推迟

2024年12月18日11:25 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶12月17日电（记者谭晶晶）据美国航天局17日介绍，因波音公司“星际客机”飞船技术故障滞留国际空间站的两名美国宇航员，将不早于明年3月底返回地球。这让此前“明年2月返回地球”的计划再度推迟，也意味着原计划在太空“出差”8天的两人在空间站停留期至少超过9个月。

美航天局当天公布了新一期美太空探索技术公司“龙”飞船载人航天任务计划，这次代号“Crew-10”的航天任务发射时间从原定的明年2月推迟至不早于明年3月底。美航天局称新飞船的制造、组装、测试和最终集成是一项艰苦的工作，有很多细节需要完成。

因为需要在国际空间站完成交接工作，“Crew-10”将美日俄4名宇航员送达后，目前在国际空间站执行代号“Crew-9”任务的4名宇航员才能搭乘“龙”飞船返回地球，其中包括滞留空间站的两名美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯。

威尔莫尔和威廉姆斯于今年6月5日搭乘“星际客机”飞赴空间站，这是“星际客机”首次载人试飞任务。飞船原定6月14日返航，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。9月7日“星际客机”飞船不载人返回地球，当时美航天局宣布两名宇航员改为明年2月乘“龙”飞船返回地球。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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