新华社伦敦12月17日电 题：从铁桥谷看英国如何打造工业遗产

新华社记者郑博非

坐落在英国塞文河畔的铁桥谷，是世界上现存最早的工业遗产之一。一座座英伦乡村风格的房屋依山而建，周围植被茂密，放眼望去一片绿色，这幅田园风光好像丝毫没有重工业和铁矿开采遗留的痕迹。如果不是那座横亘两岸的铁红色大桥，以及零星映入眼帘的巨大炼钢炉旧址，很难让人相信这里曾是英国工业革命的发源地。

18世纪初，亚伯拉罕·达比一世在铁桥谷成功用焦炭代替木炭冶炼生铁，大幅降低成本，为工业革命奠定技术基础。1779年，世界上第一座完全由铁制成的桥梁在这里建成，这座铁桥不仅成为工业革命的象征，还成为塞文河流域重要的交通枢纽。到19世纪中叶时，铁桥谷已成为英国当时的工业中心，产品远销欧洲大陆、美洲及亚洲，吸引来自世界各地的技术人才前来观摩学习。1801年，作家兼牧师理查德·沃纳曾这样描述铁桥谷：“在这里，自然之美与艺术工艺巧妙地融合在一起。”

然而，由于长期过度开采，铁桥谷的煤炭、铁矿等资源逐渐枯竭，铁路的出现也培育出新的工业中心，铁桥谷的技术优势在不断革新的工业体系中逐渐丧失。工业的衰退导致当地失业率上升，大量年轻劳动力前往外地谋生，铁桥谷陷入萧条。

随着保护工业遗产意识的兴起，学者和公众开始逐渐关注包括铁桥在内的周边工业遗产，铁桥谷也迎来了“新生”。

1968年，铁桥谷博物馆信托基金成立，致力于保护和管理该地区的工业遗产。1973年，第一届国际工业纪念物大会在铁桥谷召开。1986年，铁桥谷成为英国首批联合国教科文组织世界文化遗产，以及首个以工业遗产为主题的文化遗产。

铁桥谷博物馆群基于旧钢炉、仓库等，由10座主题各异的博物馆组成，包括1973年建成的布利斯茨希尔维多利亚小镇、杰克菲尔德瓷砖博物馆和科尔布鲁克代尔钢铁博物馆等，每年吸引超50万游客前来。其中，布利斯茨希尔维多利亚小镇作为铁桥谷最受欢迎的景点之一，每年吸引超10万游客。

铁桥谷博物馆信托基金会现任首席执行官尼克·罗尔斯表示，遗产保护是铁桥谷的核心任务。“遗产保护不仅是维护历史建筑，更需要赋予它们生命力，让人们通过这些建筑感受到历史的重要性。”

在铁桥谷博物馆群运营过程中，社区志愿者发挥了重要作用。“社区志愿者是博物馆的支柱，为博物馆发展注入了无限活力。”罗尔斯告诉记者。铁桥谷博物馆群不仅是展示工业革命历史的场所，更是当地社区文化的重要载体，而这种文化的延续离不开社区志愿者的积极参与。

在小镇中，志愿者不仅协助布置展品、讲述维多利亚时代的故事，也会穿着维多利亚时代的服装与人们互动，生动再现19世纪的日常生活情景。小镇负责游客体验的副经理本·琼斯对记者说，这种沉浸式游玩体验无疑让游客更加贴近历史，也提高了他们对文化遗产的兴趣。

罗尔斯表示，博物馆计划引入更多数字技术，比如虚拟现实和增强现实技术等，让历史更加鲜活可感。志愿者也将接受相关培训，借助技术赋能发挥更重要作用。

气候变化对工业遗产的影响也是铁桥谷保护工作的重要考量因素。罗尔斯说，随着全球气候变暖问题日益严重，沿河而建的峡谷博物馆和科尔波特瓷器博物馆亟需修建新的排水系统。

近年来，信托基金会获得了英国国家遗产纪念基金会1000万英镑资助，用于修复包括最早期钢铁熔炉在内的重要历史遗迹，以提升建筑耐久性，为未来的环境变化做好准备。罗尔斯直言，现有资金来源仍不足以支撑博物馆群未来的保护工作。

罗尔斯说，过去，铁桥谷每10年发生一次洪水，而现在几乎年年有洪水。每次发生洪水时，都必须进行化学清洗。“在申请更多外部资金对大型建筑进行修复的同时，我们也在清理频次低、预算要求少的项目上发力，例如维护排水沟以及进行植被清除”。

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