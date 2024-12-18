人民网曼谷12月17日电 （记者白元琪） 日前，亚太“一带一路”共策会、马来西亚中国丝路总商会与厦门大学马来西亚分校三方联袂，在马来西亚雪兰莪州成功举办一场主题为《“一带一路”2.0：绿色转型与高质量发展》的中马圆桌论坛。中国驻马来西亚使馆公使郑学方、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰等嘉宾出席论坛并发表讲话。来自中马两国政界、商界和学界的代表齐聚一堂，共同探讨“一带一路”倡议在应对全球气候变化、推动绿色经济发展方面的潜力与挑战。

翁诗杰致欢迎辞。主办方供图

翁诗杰在欢迎辞中表示，“一带一路”倡议已进入第二个十年，成为推动全球可持续发展的重要引擎。随着绿色转型重塑全球经济格局，中国在太阳能、电动汽车、锂电池等绿色技术领域展现出全球领先优势。通过与东盟国家深入合作，中国不仅助力东盟实现绿色技术的本地化创新，还加速推动“中国标准2035”落地。同时，他呼吁深化马中两国双边战略伙伴关系，共同应对气候变化挑战，携手推动全球绿色转型。

郑学方作主旨演讲。主办方供图

郑学方在主旨演讲中表示，“一带一路”倡议自2013年提出以来，在推动全球互联互通、基础设施建设和经济走廊发展等方面取得显著成就，尤其在绿色发展和数字经济领域展现出强劲的增长势头。随着进入高质量发展的新阶段，数字经济和绿色转型将成为未来合作的重点。马来西亚明年将担任东盟主席国，这为中马两国在这些领域深化合作提供了广阔前景。

论坛聚焦“‘一带一路’2.0为全球南方带来的高质量发展预期”和“从中马合作视角看绿色转型”两大议题，并由马中粤港澳大湾区科创联盟主席赖得发作会议总结。

(责编：王禹蘅、杨牧)