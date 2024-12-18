人民网雅加达12月17日电 （记者李培松）12月17日下午，一场主题为“云端相约叙友情，跨国交流共发展”的中印尼小学线上交流活动在印尼巴陵康孔子学院举行。活动由巴陵康孔子学院牵头主办，来自中国羊山外国语小学和印尼伽内什师范大学实验小学的350名学生参加了此次活动。

活动主会场的师生合影。印尼巴陵康孔子学院供图

活动伊始，羊山外国语小学校长尚霞和伽内什师范大学实验小学校长尼奥曼·苏里亚斯米尼分别介绍了各自学校的概况，并诚挚邀请对方来自己的学校进行深入交流。

随后，羊山外国语小学的学生代表雷蕾和伽内什师范大学实验小学学生代表安迪亚就各自学校的生活、课程安排、课后活动进行了线上交流。

双方学生代表发言后，中印尼学生就中印尼的节日文化、学校社团活动、饮食和气候差异展开了激烈的探讨，学生们踊跃发言，气氛热烈。

最后，羊山外国语小学的学生表演了中国武术健身操《旭日东升》和中国舞蹈《成长在祖国的怀抱里》，伽内什师范大学实验小学的学生表演了印尼巴厘岛经典的塔里·特鲁纳·查亚舞蹈和普潘加利舞蹈。

此次线上联谊活动对中印尼学生产生了积极的影响。伽内什师范大学实验室小学学生阿卡谈到，他很高兴参加这样的活动，活动让他对中国小学生的生活更加好奇了，他很想去中国看看。羊山外国语小学的学生明朗感慨地说，“今天下午，我们带着满腔热情与好奇来到演播厅，与网络另一端印尼小伙伴见面。我们迫切地想了解彼此的校园生活。我们虽然生活在不同国度，语言不同，校园制度不同，但我们都有相同的梦想，那就是学更多的知识，见更大的世界！”

此次活动不仅加强了中印尼学生对对方国家的认知和了解，促进了两地青少年的沟通交流，也进一步加强了双方在课程开发、教学方法、科研创新、文化艺术等方面的合作。

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