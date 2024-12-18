人民网伦敦12月17日电 （记者邢雪）12月17日，希腊亚里士多德大学隆重举行颁授典礼，授予国际工程与技术研究院（AET）首任主席房丰洲教授荣誉博士学位。这一荣誉旨在表彰房丰洲在制造领域的卓越学术贡献，也彰显了全球学术界对中国制造创新力量的重视。

房丰洲教授在亚里士多德大学演讲。中国驻爱尔兰大使馆供图

当晚，机械工程学院教授尼古拉斯·米凯利迪斯为房丰洲颁发了荣誉学位，仪式结束后，房丰洲发表了题为《制造发展的三个范式》的演讲。这一理论揭示了制造领域从宏观到微观、再到原子及近原子尺度制造（ACSM）演进的内在规律，明确指出在原子尺度下，制造的基础需依赖于量子理论。ACSM理论不仅引领了下一代制造技术基础科学与前沿技术的发展，还推动了精密工程、材料科学、纳米医学、量子技术以及可持续能源等多个领域的创新与突破。

凭借在工程领域的卓越成就，房丰洲曾获美国制造工程师学会（SME）萨珍特奖和国际纳米制造学会（ISNM）终身成就奖，先后当选国际生产工程院、爱尔兰皇家科学院、欧洲科学院院士。

亚里士多德大学校长哈拉兰博斯·费达斯在颁奖典礼上高度赞扬房丰洲是原子级制造提出者和主要的推动者，为制造技术开辟了新领域，所提出的理论预示了原子制造到来的必然性。

房丰洲现为天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室教授，2016年任爱尔兰都柏林大学教授，微纳米制造技术中心主任，是纳米制造与精密工程领域专家。在超精密加工和自由曲面光学领域取得了卓越成就，推动制造技术的发展，显著提升中国在全球制造领域的学术影响力。他提出的基于推挤去除的纳米切削机理及以位错滑移为主导的原子尺度切削机理，突破了传统剪切变形机理在纳米及原子尺度的局限，为切削理论从宏观、微观到原子尺度的系统贯通奠定了基础。这一理论成果对现代制造技术的发展具有深远影响。

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