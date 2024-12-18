人民网迪拜12月17日电 （记者任皓宇）12月17日，迪拜民航局为中国企业美团颁发了阿联酋首张超视距无人机配送商业运营资质证书。

美团无人机缓缓降落到外卖柜。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜王储谢赫哈姆丹·阿勒马克图姆当日为美团无人机物流商业化运营迪拜启动仪式揭幕。他表示，迪拜将继续支持通过先进技术推动航空和运输领域项目的发展，以打造多元化和灵活的数字经济。

在当天举行的无人机配送演示活动上，只见工作人员打开手机外卖软件，挑选好餐品后选择无人机送货地点，大约十分钟的时间后，低沉稳定的嗡嗡声传来，携带外卖盒的无人机缓缓降落到位于罗彻斯特理工学院迪拜分校的外卖柜。输入验证码，取出外卖盒，热腾腾的美食出现在面前。

据介绍，此次开启的首批无人机配送航线主要部署在迪拜硅谷绿洲区，可为罗彻斯特理工学院迪拜分校和迪拜数字产业园等地区民众提供快餐、应急药品等商品配送服务。

近年来，迪拜积极探索智慧城市解决方案发展，无人机智能应用被视为推动交通运输领域发展的一项重要举措。美团无人机业务负责人毛一年介绍，无人机配送服务在迪拜的市场前景广阔，有助于改善当地用户的外卖体验和相关产业劳动者的工作体验。

罗切斯特理工学院迪拜分校校长优素福表示，期待与更多中企开展合作，推动创新技术合作发展。迪拜法基大学医院首席执行官阿卜杜勒加尼表示，无人机配送应急药物有助于提升医疗服务便捷性，后续可以拓展更多应用场景。

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