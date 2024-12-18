人民网罗马12月17日电 （记者谢亚宏）当地时间16日下午，教育部副部长吴岩率团在中国驻马耳他大使馆临时代办彭熠军的陪同下，参观并考察了马耳他地中海中医中心。

医疗队队长杨礼白详细介绍了地中海中医中心的发展历程和成就。1984年，江苏省率先派出陈巩荪、李玉堂等知名中医师赴马耳他工作，开启了中医药在马耳他的传播之路。1993年7月，江苏省派出了首批援外医疗队，进一步推动了中医药在马耳他的普及与发展。1994年4月，原国家卫生部副部长张文康访问马耳他，并与马耳他政府签署了关于开展中医领域合作的协议，正式为地中海中医中心揭牌。历经多年发展，地中海中医中心已成为在马耳他及地中海地区享有盛誉的中医医疗和培训机构。

2000年，戈佐总医院中医科开诊，标志着中医药在马耳他公立医院系统的正式入驻。2008年2月，马耳他国立圣母医院开设中医科，并明确由地中海中医中心工作的江苏省医疗队员主诊，这一举措使马耳他成为第一个获得国会同意、在政府的最大综合医院建立中医科的欧洲国家。截至目前，江苏省已派出20期共120名援外医疗队员，他们在地中海中医中心及其他医疗机构累计治疗患者超过25万人次，这一数字超过了马耳他人口的一半以上，充分展现了中医药在马耳他及地中海地区的广泛影响力和深远意义。

吴岩对援马医疗队成立以来所做的工作给予了高度评价。他勉励医疗队员们继续发扬优良传统，为中马友谊再添新的贡献。医疗队员们纷纷表示深受鼓舞，将不负祖国和人民的期望，以更加优异的成绩回报社会，为中马友谊和中医药的国际传播作出更大的贡献。

当天下午，吴岩一行还来到马耳他国立人文科技学院（MCAST），共同见证了由马耳他国立人文科技学院、江苏医药职业学院及地中海中医中心三方组成的郑和中医药教育中心协议签字仪式。地中海中医中心将成为三方协议中的临床教学中心，为郑和中医药教育中心的学生们提供丰富的临床教学资源，开创中心临床教学的新篇章。

此次访问和合作协议的签署，不仅为中医药在马耳他及地中海地区的传播与发展注入了新的活力，也为中马两国在教育、医疗和文化等领域的交流与合作提供了新的契机。未来，随着各方合作的不断深化，中医药必将在国际舞台上发挥更加重要的作用，为增进人类健康福祉作出新的贡献。

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