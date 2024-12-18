人民网首尔12月17日电 （记者莽九晨）17日，辽宁省国际交流中心驻韩代表处揭牌仪式在韩国首尔举行，辽宁省国际交流中心主任杨克平、中韩企业服务协会代表方海玉、韩中文化旅游协会代表金成秀、韩中民间经济协力论坛理事长池永模等中韩双方人士出席活动。

辽宁省国际交流中心主任杨克平（前右）与中韩企业服务协会代表方海玉签署合作协议。人民网记者 莽九晨摄

杨克平致辞表示，中韩两国之间有着悠久的交往历史和密切的经贸往来，两国在各个领域的合作日益深入。相信辽宁省国际交流中心驻韩代表处一定能够成为辽宁省与韩国之间的桥梁纽带，进一步加深、扩大辽宁省与韩国的交往合作，使我们在韩国的朋友能够更了解辽宁、走进辽宁，同时也为辽宁的赴韩团组提供更加直接、更加便捷、更加高效、更加专业的服务。

方海玉表示，辽宁省国际交流中心驻韩代表处的成立，将为辽宁与韩国企业搭建更高效、更便捷的交流对接平台。中韩企业服务协会将为双方企业提供更加专业、务实的咨询与服务，促进创新合作项目落地，为企业拓展市场空间、寻求战略合作伙伴提供有效支持。

金成秀表示，希望辽宁省国际交流中心驻韩代表处充分发挥桥梁作用，为中韩两国企业和机构牵线搭桥，为中韩友好关系发展贡献力量。韩中文化旅游协会将不遗余力支持和协助代表处在韩国开展各种活动。

杨克平（右）与方海玉共同为辽宁省国际交流中心驻韩代表处揭牌。人民网记者 莽九晨摄

辽宁省国际交流中心成立于1992年，隶属于辽宁省人民政府外事办公室，致力于通过辽宁省海外友好省州县政府、我驻外使领馆、海外友好团体、友好人士等资源，务实推进辽宁省民间各行业领域开展对外交流与合作。

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