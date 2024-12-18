新华社联合国12月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日在安理会叙利亚问题公开会上表示，近期叙利亚局势发生重大变化，中方对此高度关注，希望叙利亚尽快实现和平、恢复稳定，中方愿为此发挥建设性作用。

耿爽强调，当务之急是稳定叙利亚安全形势。中方呼吁叙利亚有关各方保持冷静克制，避免采取刺激局势升级的行动，防止引发新的冲突。各方有义务采取措施，杜绝一切针对平民的袭击，保护外交机构和外国公民的安全。中方希望叙利亚的国家机构保持正常运转，为恢复社会秩序创造条件，希望有影响力的国家特别是地区国家为稳定叙利亚局势发挥建设性作用。中方对近日以色列持续对叙发动空袭并声称将在戈兰高地扩建定居点表示严重关切，呼吁以方停止上述行动。

耿爽表示，中方支持叙利亚落实安理会第2254号决议，按照“叙人主导、叙人所有”原则推进国内政治进程，通过包容性对话找到重建国家方案。国际社会要切实维护叙利亚的独立、统一、主权和领土完整，尊重叙利亚的民族宗教传统，让叙利亚人民自主作出决定。中方支持联合国积极发挥斡旋作用，支持联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒开展工作，推动各方通过对话协商，达成兼顾各方利益的安排。

耿爽强调，未来的叙利亚应坚定反对任何形式的恐怖主义和极端势力。叙利亚领土不得被用于支持恐怖主义，威胁其他国家安全。在反恐问题上，各国有义务打击包括“东伊运”在内的所有安理会列名的恐怖组织。国际社会应当充分吸取教训，不能奉行双重标准，不能搞选择性适用。

耿爽表示，叙利亚局势剧变，导致原本十分严峻的人道危机雪上加霜。中方赞赏联合国机构为恢复在叙人道行动所作努力，呼吁各方履行国际人道法义务，确保不受阻碍的人道准入。国际社会应共同向叙利亚施以援手，帮助叙利亚改善人道局势。有关国家长期对叙利亚实施非法单边制裁，严重妨碍叙经济社会发展，对叙人民造成极大伤害，应该立即解除。

耿爽说，加沙冲突爆发一年多来，中东地区一波未平一波又起。这样的局面如得不到控制，只会将越来越多的国家和人民拖入战争泥潭。国际社会应增强紧迫感和责任感，共同寻找冲突降级的方法，早日推动地区重归和平稳定。为此，中方支持安理会尽快就叙利亚局势发声，传递致力于解决叙利亚问题的积极信号，体现安理会的重要作用。

(责编：艾雯、徐祥丽)