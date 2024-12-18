新华社坎帕拉12月17日电（记者聂祖国）马普托消息：莫桑比克灾害风险管理和减灾局17日发布报告说，热带气旋“奇多”日前在该国北部德尔加杜角省登陆，迄今已造成至少34人死亡、319人受伤，受灾人口超过17万。

报告说，“奇多”于12月5日在印度洋西南部形成，15日进入德尔加杜角省梅库菲区，24小时内降雨量超过250毫米，风速高达每小时120公里。德尔加杜角、楠普拉和尼亚萨等北部三省连日来遭受强降雨和大风袭击，逾3.5万栋房屋被损毁。

莫桑比克灾害风险管理和减灾局长路易莎·梅克16日在楠普拉省视察灾情后对媒体说，仅在该省门巴地区就有69艘船只失踪、102艘船只被毁，目前救灾工作正在进行，地面救援队正在评估受灾情况，并为受影响人群提供支持。

莫桑比克国家电力公司在一份声明中说，楠普拉省和德尔加杜角省约20万用户受“奇多”影响电力中断。

另据莫桑比克国家气象局的报告，“奇多”登陆后已减弱为中度热带风暴，预计将于18日离开莫桑比克。

莫桑比克位于非洲东南部，东濒印度洋，拥有漫长海岸线。

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