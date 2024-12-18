新华社苏瓦12月17日电 题：“刚迈几步，大楼地板就下沉了”——维拉港居民回忆地震惊险时刻

新华社记者郭鑫惠 齐紫剑

南太平洋岛国瓦努阿图首都维拉港附近海域17日发生7.3级地震，引发严重山体滑坡，多辆汽车被埋，部分建筑物损坏或倒塌，目前已造成至少一人丧生。

地震发生时，20岁的艾玛正身处维拉港一栋大楼内的餐厅里。

“刚迈出几步，大楼地板就下沉了许多，大楼里的所有钢材都伸出来了。我摔倒了，一个雕塑砸在我腿上。”她回忆，餐厅旁边那栋两三层的建筑彻底倒塌了，很多人被困在里面。“由于桥梁坍塌，任何重型机械都无法进城，影响了救援进程。”

一家华人超市的女老板告诉新华社记者，目前瓦努阿图全国大部分地区断水断电，移动通讯网络中断，跟外界联络主要依靠“星链”。她的店铺震后一片狼藉，好在家人朋友都平安。

在瓦努阿图居住了十几年的罗先生说：“这里经常发生地震，但这次不一样……房子到处都是巨大的裂缝。”他们还感受到多次余震，每一次都异常紧张。

据美国地质调查局地震信息网消息，地震发生在当地时间17日12时47分（北京时间9时47分），震中位于维拉港以西30公里处，震源深度43公里。

当地社交媒体上流传的一段视频显示，一栋位于维拉港的建筑物在地震中损坏。据澳大利亚媒体报道，该建筑物是美国、法国、新西兰、英国等国大使馆或高级专员公署所在地。

美国驻巴布亚新几内亚使馆当天发表声明说：“美国在维拉港的使馆遭受相当大的破坏，将闭馆直至进一步通知。”

强震也导致多家航空公司被迫取消或改变其未来几天往返瓦努阿图的航班。据澳大利亚媒体报道，由于机长无法与维拉港机场取得联系以进行降落，斐济航空公司一架飞往维拉港的班机今日被迫空中折返。

目前，该国救援行动正在进行中。

(责编：艾雯、徐祥丽)