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综合消息丨尹锡悦律师团队首发声 韩国朝野围绕法官任命起争执

2024年12月18日08:27 | 来源：新华网
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新华社首尔12月17日电（记者陆睿 孙一然）韩国遭弹劾总统尹锡悦律师团队17日首次发表声明。朝野政党17日就代行总统职权的国务总理韩德洙能否任命宪法法院法官起争执。

据韩联社17日报道，尹锡悦律师团队表示，如果韩国宪法法院举行公开辩论，尹锡悦将到场陈述立场。该律师团队同时表示，不承认内乱罪的指控，但将应对调查，将组建内乱调查辩护团队和弹劾审理辩护团队。该团队还表示，难以同时应对调查和宪法法院审理，认为调查部门有必要进行协调。

韩国宪法规定，弹劾案提交到宪法法院后，需要9名法官中6人赞成才能确认弹劾、罢免总统。但是，目前宪法法院只有6名法官。韩国宪法法院16日确认，现有6名法官体制可以对总统弹劾案开展听证和审理，将于27日举行弹劾案首场听证会。听证会将公开举行，当事人可以不出席。据韩国媒体17日报道，宪法法院要求尹锡悦在23日前提交有关弹劾案的答辩。

据韩国媒体报道，最大在野党共同民主党正推进于23日至24日对目前空缺的3名宪法法院法官候选人召开人事听证会，并于30日举行国会全体会议，表决任命动议案。

韩国朝野政党17日就韩德洙能否任命宪法法院法官起争执。执政党国民力量党院内代表权性东表示，韩德洙在弹劾案审理作出裁决前不能任命新的宪法法院法官；共同民主党院内代表朴赞大则认为，权性东的说法“毫无根据”，宪法法院应以9人体制审理总统弹劾案。

韩国媒体17日披露，韩国检察机关负责调查“12·3紧急戒严事态”的特别调查本部16日再次传唤尹锡悦，通知他21日到案接受调查。尹锡悦仍未予以回应。

此外，由韩国警察厅、高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）和国防部联合设立的“共同调查本部”16日也对尹锡悦发出传唤通知，要求他18日到案接受调查，但遭拒收。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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